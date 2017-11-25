Ушибы: что делать

Ушиб - наиболее частый вид повреждений, который может встречаться как самостоятельно, так и сопутствовать другим более тяжелым травмам (вывихи, переломы, повреждения внутренних органов). Наиболее часто мы встречаемся с ушибами кожи и подкожной клетчатки, однако возможен и ушиб внутренних органов (ушиб головного мозга, сердца, легких).

Клиническими признаками ушибов мягких тканей конечностей или туловища, которые встречаются наиболее часто, являются боль в месте приложения силы и травматический отек. Через некоторое время (срок зависит от глубины кровоизлияния) на коже появляется кровоподтек. По его размерам нельзя точно судить о силе или характере удара. Так, при глубоких ушибах или при повышенной ломкости сосудов (при гиповитаминозе С, у лиц пожилого возраста) возникают обширные кровоподтеки, спускающиеся вниз по отношению к месту травмы под действием силы тяжести. Цвет кровоподтека служит важным критерием для определения давности ушиба.

При ушибе необходимо оказать первую помощь: зафиксировать место ушиба, наложить стерильную повязку и приложить лед.

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