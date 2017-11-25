Выбираем современные детективные книги Дарьи Донцовой для легкого чтения Опубликовано: Чтобы чтение приносило настоящее удовольствие, очень важно выбрать правильную книгу. Многие любят читать онлайн современные детективы. Кому-то по душе интеллектуальное чтиво, а кто-то предпочитает расслабиться и просто морально отдохнуть с веселой книгой. Сегодня мы сделаем обзор именно такого легкого и развлекательного жанра, как юмористический детектив. Иронические детективы Дарьи Донцовой «Легенда о трех мартышках» Доморощенная сыщица Даша Васильева раскрыла великое множество чужих тайн. Теперь перед ней стоит задачка посложнее – проверить свои семейные шкафы на наличие скелетов. Бабушка, воспитавшая Дашу, рассказывала ей, что родители погибли в горах. И вот госпожа Васильевна узнает, что вся эта история – чистой воды выдумка. А вот насчет правды… Даже бывалая Даша отказывается в нее верить. Почему? Дочитайте этот современный детектив до конца – и сами все поймете. «Фуа-гра из топора» Не зря Донцову выделяют среди лучших авторов детективов. Ведь выдумать такую невероятную историю не всем по силам. Судите сами: новое дело, которое предстоит раскрыть Тане Сергеевой, – это убийство композитора мадам Кауф. А попросила сыщицу взяться за это дело домработница убитой – Ванда. Которая, как вскоре выяснилось, сама и убила хозяйку. По крайней мере, так написано в предсмертной записке домработницы – Ванда прыгнула с обрыва. Покончила с собой от раскаянья? Вовсе нет!.. «Черный список деда Мазая» Сыщик Евлампия Романова пытается распутать сложное дело об убийстве и самоубийстве. Лучшая подруга Лампы зарезала собственного сына и выбросилась из окна. Но сыщица уверена – Женя не могла убить своего горячо любимого великовозрастного ребенка. Начав расследование, Лампа узнает, что кроме сына подруги погибли еще несколько подростков, его друзей по тусовке. Что же это за маньяк, так кровожадно расправляющийся с подростками? Интригующе? Теперь не нужно долго выбирать, что почитать из современного детектива! «Уха из золотой рыбки» Подруга частного сыщика Даши Васильевой восьмой раз идет под венец. Но утром после веселой свадьбы Лика прибежала к Дарье вся в слезах. Оказывается, новоиспеченный муж требует от нее развод, потому что на свадьбе он влюбился в красавицу-блондинку. А еще через пару дней Лику обвиняют в убийстве неверного супруга. Теперь Даша просто обязана доказать невиновность несчастной подруги, а заодно найти настоящего убийцу. Утверждать, что самые популярные современные детективы принадлежат перу Дарьи Донцовой, никто не собирается. Но вот сказать, что эти книги просто идеальны для отдыха, можно с уверенностью. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

