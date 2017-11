Думайте на ногах: столы для работы стоя улучшают мышление Опубликовано: Офисные столы для работы стоя («стоячие столы») вынуждают человека больше двигаться и положительно сказываются на состоянии здоровья, уменьшая риск заболеваний, которые связаны с сидячим образом жизни, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net Новое исследование, опубликованное в журнале International Journal of Environmental and Public Health, выявило, что такие столы полезны и для умственной производительности. Соавтор исследования доктор Марк Бенден (Mark Benden) из Техасского университета A&M говорит, что в далеком прошлом некоторые учителя заставляли своих учеников стоять на уроках, дабы улучшить запоминание материала. Оказывается, это имело определенный смысл. Ученые доказали, что при обучении студентов за «стоячими столами» повышается внимательность, студенты больше концентрируются на предмете и лучше себя ведут. Это кроме того, что продолжительное сидение ассоциируется с риском ожирения у подростков и молодежи. Для исследования доктор Бенден и его коллега Ранджана Мехта (Ranjana Mehta) набрали 34 первокурсника, которых заставили учиться за «стоячими столами». Успеваемость и нейрокогнитивные показатели студентов в начале и в конце года оценивали при помощи экспериментальной методики, разработанной доктором Мехта. Авторы заявляют, что учеба стоя «существенно улучшает исполнительные функции мозга и рабочую память», а также приводит к «положительным изменениям в паттернах активации головного мозга». Доктор Мехта уверена, что установка «стоячих столов» в университетских классах принесет двойную пользу – и для успеваемости, и для физического здоровья. Правда, для такого нововведения придется адаптировать учебные программы, но это уже совсем другая история. В 2015 году «Британский журнал спортивной медицины» писал, что для улучшения здоровья нации во всех офисах Англии следует установить столы для работы стоя. Другие авторы предлагают пока перейти хотя бы на компромиссный вариант – столы для сидения и стояния – которые также полезны для здоровья medbe.ru Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.