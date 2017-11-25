  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Лечение сколиоза народными средствами
    Опубликовано: 2017-11-25 16:04:28

    Сколиоз — это деформация позвоночника. При сколиозе происходит боковое искривление позвоночника в плоскости спины и скручивающее вращение его вокруг своей оси.

    Причины появления заболевания до конца так и не изучены по сегодняшний день, главная особенность — это общая слабость связочно-мышечного аппарата, которая приводит к появлению сколиоза.

    При больших смещениях появляется рёберный горб, наклоняется таз, внутренние органы испытывают повышенную нагрузку.

     

    Как определить сколиоз. Попросить человека расслабиться и повернуться к вам спиной. Обратите внимание на основные симптомы сколиоза:

     - одно плечо выше другого;

     - немного выпирает лопатка;

     - разное расстояние от прижатой руки до талии;

     

    Кривизна формируется в груди или поясничном отделе, бывает и наблюдается в них одновременно. Сколиотическая деформация измеряют в градусах. Заболеванием считается деформация, отклонение позвоночного столба по вертикали больше 10 градусов. Определение количества позвонков на вершине деформации помогают врачу определить лучший способ лечения болезни. Без хирургического вмешательства лечения применяется в том случае, если деформация составляет менее 40°, большие деформации нуждаются в хирургическом лечении.

     

    Обнаружили хотя бы 1 признак? В ближайшее время обязательно надо обратиться к врачу - хирургу или ортопеду.

     

    Причины сколиоза.

    Причинами сколиоза могут быть после травмы; неправильное питание; подвывихи шейных позвонков, появившиеся у ребенка в то время, когда проходили приемы родовспоможения при родах у матери ребенка; постоянство не правильного положения тела; при полиомиелите, радикулите, плеврите, туберкулезе. Эти перечисленные причины являются самыми распространенными при сколиотической деформации.

     

    Различают следующие виды мероприятий в лечении сколиоза

     - сколиоз после прекращения роста, у взрослых

     - юношеский (в возрасте до 15 лет);

     - ювенильный (в возрасте до 10 лет);

     - инфантильный (в возрасте до 3 лет);

     

    Обычно ставят диагноз - сколиоз подростку. У взрослых главной причиной сколиоза является дегенетивные изменения в позвоночнике.

     

    Юношеский сколиоз.

    Большое число случаев данного диагноза, обнаруживается в детстве или когда у человека наступает период полового созревания. Когда нельзя определить его причину, то врачи называют его идиопатическим. Эта форма может появляться у абсолютно здоровых детей. Это самая частая форма деформации, и отмечается 3х процентной частотой.

     

    При лечении, проводятся мероприятия на разгрузку позвоночника и коррекцию искривления, развитие мышц туловища и спины, общеукрепляющие процедуры.

    Хирургическое лечение назначается при значительном сколиозе и нуждается в установке механических эндокорректоров, корректирующих кривизну позвоночника.

    nmkd.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.