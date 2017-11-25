Лечение сколиоза народными средствами

Сколиоз — это деформация позвоночника. При сколиозе происходит боковое искривление позвоночника в плоскости спины и скручивающее вращение его вокруг своей оси.

Причины появления заболевания до конца так и не изучены по сегодняшний день, главная особенность — это общая слабость связочно-мышечного аппарата, которая приводит к появлению сколиоза.

При больших смещениях появляется рёберный горб, наклоняется таз, внутренние органы испытывают повышенную нагрузку.

Как определить сколиоз. Попросить человека расслабиться и повернуться к вам спиной. Обратите внимание на основные симптомы сколиоза:

- одно плечо выше другого;

- немного выпирает лопатка;

- разное расстояние от прижатой руки до талии;

Кривизна формируется в груди или поясничном отделе, бывает и наблюдается в них одновременно. Сколиотическая деформация измеряют в градусах. Заболеванием считается деформация, отклонение позвоночного столба по вертикали больше 10 градусов. Определение количества позвонков на вершине деформации помогают врачу определить лучший способ лечения болезни. Без хирургического вмешательства лечения применяется в том случае, если деформация составляет менее 40°, большие деформации нуждаются в хирургическом лечении.

Обнаружили хотя бы 1 признак? В ближайшее время обязательно надо обратиться к врачу - хирургу или ортопеду.

Причины сколиоза.

Причинами сколиоза могут быть после травмы; неправильное питание; подвывихи шейных позвонков, появившиеся у ребенка в то время, когда проходили приемы родовспоможения при родах у матери ребенка; постоянство не правильного положения тела; при полиомиелите, радикулите, плеврите, туберкулезе. Эти перечисленные причины являются самыми распространенными при сколиотической деформации.

Различают следующие виды мероприятий в лечении сколиоза

- сколиоз после прекращения роста, у взрослых

- юношеский (в возрасте до 15 лет);

- ювенильный (в возрасте до 10 лет);

- инфантильный (в возрасте до 3 лет);

Обычно ставят диагноз - сколиоз подростку. У взрослых главной причиной сколиоза является дегенетивные изменения в позвоночнике.

Юношеский сколиоз.

Большое число случаев данного диагноза, обнаруживается в детстве или когда у человека наступает период полового созревания. Когда нельзя определить его причину, то врачи называют его идиопатическим. Эта форма может появляться у абсолютно здоровых детей. Это самая частая форма деформации, и отмечается 3х процентной частотой.

При лечении, проводятся мероприятия на разгрузку позвоночника и коррекцию искривления, развитие мышц туловища и спины, общеукрепляющие процедуры.

Хирургическое лечение назначается при значительном сколиозе и нуждается в установке механических эндокорректоров, корректирующих кривизну позвоночника.



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