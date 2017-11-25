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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Консервант для сыра лечит рак
    Опубликовано: 2017-11-25 15:44:19

    Сыр может оказаться природным средством против рака, если верить результатам нового исследования американских ученых, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Оказалось, что низин (Е234), пептидный антибиотик микробного происхождения, способен бороться более чем с 30 типами раковых клеток.

    Об этом открытии сотрудники Школы стоматологии Мичиганского университета рассказали в январском выпуске издания Journal of Antimicrobial Chemotherapy.

    Природный консервант низин можно найти в разных видах сыров и в других молочных продуктах. Правда, в пищевые продукты низин вводят в ничтожных количествах (от долей до десятков миллиграммов).

    Мичиганские стоматологи заинтересовались низином из-за его антимикробных свойств: как показывают предыдущие исследования, низин отлично борется с воспалительными заболеваниями полости рта.

    На протяжении 9 недель мышей поили молочным коктейлем, содержащим 800 мг низина на дозу. Животные страдали злокачественными опухолями шеи.

    Каково же было удивление ученых, когда к концу этого срока низин уничтожил до 70-80% раковых клеток.

    Несмотря на потрясающие цифры, автор исследования доктор Ивона Капилия проявляет сдержанный оптимизм и признает, что данные пока ограничены.

    Не факт, что этот успех удастся повторить на человеке с другими раковыми клетками.

    Напомним, что низин является высокоэффективным средством против современных «супербактерий», которые приобрели устойчивость к антибиотикам. Он работает даже против метициллинрезистентного золотистого стафилококка (МРЗС).

    Резистентность к низину практически не вырабатывается.

    «Мать Природа до нас провела много своих исследований, она занималась этим тысячи лет. В результате мы имеем низин – уникальное вещество, которое способно убивать множество патогенов и которое верно служит человечеству, пока только в роли пищевого консерванта. Но последние научные данные позволяют применять низин и для лечения тяжелых инфекций, таких как МРЗС, и даже против рака», - пишут авторы.

    medbe.ru

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