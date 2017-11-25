Не всякие ногти любят акрил

Популярность искусственных ногтей растет с каждым годом. Сегодня процедура "наращивания" предлагается практически в каждом косметическом салоне, где выполняется маникюр. Однако ученые считают, что не всем желающим искусственные ногти будут полезны...



В настоящее время существуют две методики создания искусственных ногтей. Первая предполагает формирование ногтя из полимерной массы, что, собственно говоря, и получило в народе название "наращивание”. Вторая методика предполагает использование созданного заранее ногтя (типса), который прикрепляется с помощью тех же полимерных масс, что применяются при первом методе.



Искусственный ноготь внешне практически не отличается от настоящего здорового. Именно этот факт делает процедуру "наращивания" очень популярной. К тому же полимерные ногтевые пластинки если и ломаются, что происходит редко, то могут быть легко восстановлены. Что касается медицинских аспектов, то за прошедшие 30 лет широкого применения технологии создания искусственных ногтей, серьезных претензий медики не предъявляли, однако всегда отмечали, что "наращивание" ногтей не всем идет во благо.



Искусственные ногти нельзя применять при грибковом поражении - онихомикозе. "Парниковый" эффект, который неизбежно возникает после покрытия ногтевой пластинки полимерным составом,

создает благоприятные условия для роста грибка. И, естественно, не пропускающее влаги полимерное покрытие делает невозможным применение противогрибковых препаратов. Об этом всегда говорят дерматологи, однако, не всегда об этом предупреждают в косметических салонах, где зачастую не работают врачи.

При неправильном уходе искусственные ногти могут стать источником проблем для настоящих. "Парниковый" эффект, а также воздействие растворителей, использующихся при наложении и снятии конструкции, могут привести к истончению ногтевой пластинки. Поэтому сегодня большинство специалистов считают, что искусственные ногти необходимо снимать каждые две недели.



nedug.ru