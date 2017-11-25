Радикулит: что делать

Радикулит (корешковый синдром) - заболевание периферической нервной системы человека, которое возникает вследствие сдавливание корешков спинного мозга, либо нервных стволов на любом уровне. Корешковый синдром проявляется резкими, жгучими болями в шее, в верхних и нижних конечностях, грудной клетке, пояснице, в области паха и живота.

Радикулит — поражение корешков спинномозговых нервов, характеризующееся болями и нарушением чувствительности по корешковому типу, реже периферическими парезами. Основной причиной развития радикулита служит остеохондроз позвоночника, дистрофия межпозвонковых дисков, нередко с их смещением (грыжа диска). Реже радикулит возникает при врожденных пороках развития позвоночника, заболеваниях внутренних органов, воспалительно-дистрофических поражениях позвоночника и суставов, опухолях периферической нервной системы, костно-связочного аппарата, гинекологических заболеваниях, травмах позвоночника, инфекционных болезнях нервной системы.

Симптомы радикулита.

Спонтанная боль в зоне иннервации пораженных корешков, усиливающаяся при движениях, кашле, чихании и натуживании; ограничение подвижности позвоночника, защитная (противоболевая) поза больного, болезненность при надавливании на остистые отростки позвонков и в паравертебральных точках, повышение или снижение чувствительности, двигательные нарушения — слабость и гипотрофия мышц в зоне корешковой иннервации.

В профилактике радикулита важная роль принадлежит выработке правильной осанки, рациональной организации труда и отдыха. Для предупреждения рецидивов радикулита рекомендуется спать на непрогибающейся постели, необходимы также ежедневная гигиеническая гимнастика, массаж шейно-плечевой и пояснично-крестцовой областей, ношение пояса, матерчатого корсета. Важное значение имеет предупреждение инфекционных заболеваний.



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