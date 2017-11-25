  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Радикулит: что делать
    Опубликовано: 2017-11-25 14:24:28

    Радикулит (корешковый синдром) - заболевание периферической нервной системы человека, которое возникает вследствие сдавливание корешков спинного мозга, либо нервных стволов на любом уровне. Корешковый синдром проявляется резкими, жгучими болями в шее, в верхних и нижних конечностях, грудной клетке, пояснице, в области паха и живота.

    Радикулит — поражение корешков спинномозговых нервов, характеризующееся болями и нарушением чувствительности по корешковому типу, реже периферическими парезами. Основной причиной развития радикулита служит остеохондроз позвоночника, дистрофия межпозвонковых дисков, нередко с их смещением (грыжа диска). Реже радикулит возникает при врожденных пороках развития позвоночника, заболеваниях внутренних органов, воспалительно-дистрофических поражениях позвоночника и суставов, опухолях периферической нервной системы, костно-связочного аппарата, гинекологических заболеваниях, травмах позвоночника, инфекционных болезнях нервной системы.

    Симптомы радикулита.
    Спонтанная боль в зоне иннервации пораженных корешков, усиливающаяся при движениях, кашле, чихании и натуживании; ограничение подвижности позвоночника, защитная (противоболевая) поза больного, болезненность при надавливании на остистые отростки позвонков и в паравертебральных точках, повышение или снижение чувствительности, двигательные нарушения — слабость и гипотрофия мышц в зоне корешковой иннервации.

     

    В профилактике радикулита важная роль принадлежит выработке правильной осанки, рациональной организации труда и отдыха. Для предупреждения рецидивов радикулита рекомендуется спать на непрогибающейся постели, необходимы также ежедневная гигиеническая гимнастика, массаж шейно-плечевой и пояснично-крестцовой областей, ношение пояса, матерчатого корсета. Важное значение имеет предупреждение инфекционных заболеваний.

    nmkd.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.