Перхоть: что делать

Перхоть — это поражение волосистой части головы, характеризующееся образованием мелких чешуек на невоспаленной коже. В большинстве случаев оно связано с активизацией грибка Pityrosporum ovale — обычного представителя нормальной микрофлоры человеческой кожи. Этот грибок усиленно размножается при себорее, гормональных нарушениях и других состояниях.

Мелкие хлопьевидные чешуйки сухой перхоти располагаются по всей поверхности волосистой части головы или преимущественно в лобной и теменной областях. Салоотделение снижено, беспокоит зуд, постепенно волосы становятся сухими, ломкими и усиленно выпадают. Просматривая прически на средние волосы фотогалерея которых доступна на Hairland.ru, мы изумляемся качеству волос моделей. Но что даёт волосам силу и красоту, избавляет от вездесущей перхоти?

Если перхоть возникает на фоне повышенного салоотделения, характерного для такой болезни, как себорея, чешуйки пропитываются секретом сальных желез, становятся слоистыми, желтоватыми, волосы быстро пачкаются и склеиваются, становятся жирными, неприятно лоснятся, часто возникает зуд. Это объясняется тем, что жир закупоривает протоки сальных и потовых желез и раздражающе действует на нервные окончания; этому способствуют и жирные кислоты, образующиеся вследствие разложения и окисления жиров.

Для профилактики перхоти хорошо использовать натуральные средства: разнообразные полоскания, маски, обертывания с настойками календулы и корней лопуха, репейным маслом, молочной сывороткой. Неплохо последить и за диетой: животные жиры, острое, жареное, копченое, сладкое, соленое, алкоголь и кофе усиливают выработку кожного сала. Нормализуют этот процесс пища, содержащая грубую клетчатку, и витамины, особенно показаны витамины А и группы В.



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