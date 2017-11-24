Экспресс лифтинг

Когда на лице появляются первые признаки старения, мы в растерянности ищем действенные средства. В самый раз прибегнуть к помощи новых косметических разработок продуктов с эффектом лифтинга, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Сегодня на пике популярности у женщин после 30 — омолаживающие лифтинг-препараты, творящие чудеса. Они содержат активные вещества, которые стимулируют обменные процессы в коже, укрепляют эпидермис, усиливают восстановительную функцию клеток, укрепляют коллагеновые и эластиновые волокна и дают моментальный подтягивающий эффект. Механизм действия лифтинг-препаратов осуществляется на двух уровнях кожи - поверхностном и глубоком.

На поверхностном уровне сразу после нанесения препарата достигается моментальный лифтинговый эффект. Происходит это благодаря содержащимся в них аквалифтинговым микросферам, получаемым из протеинов пшеницы. Будучи обезвоженными, микросферы впитывают воду с поверхности лица и подтягивают кожу. Частым компонентом лифтинг-продукта является фукогель, который расщепляет молекулы кожи на сахара, улавливающие молекулы воды.

Из других продуктов наиболее распространены: розовая вода (интенсивно регенерирует, укрепляет, освежает и оживляет кожу);



аллантоин (смягчает, разглаживает шероховатую кожу);

экстракт огурца (тонизирует и освежает кожу, слегка отбеливает);

экстракт зеленого чая (увлажняет и укрепляет кожу);

экстракт алоэ (улучшает обмен веществ, ускоряет регенерацию клеток, хороший природный увлажнитель).

На глубоком уровне действие лифтинг-продукта направлено на более активную профилактику старения кожи.

Главная его задача - восстановить структуру кожи, нейтрализовать свободные радикалы, повысить сопротивляемость и упругость кожной ткани на лице и вокруг глаз. С этой целью применяются следующие активные вещества:

витамин Е (нейтрализует свободные радикалы, поддерживает процесс обновления клеток). Витамин Е входит в состав проросшей пшеницы; аретил (действуя на кожу аналогично витамину Е, предотвращает ее дряблость и образование новых морщинок)

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