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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Экспресс лифтинг
    Опубликовано: 2017-11-24 17:44:43

    Когда на лице появляются первые признаки старения, мы в растерянности ищем действенные средства. В самый раз прибегнуть к помощи новых косметических разработок продуктов с эффектом лифтинга, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Сегодня на пике популярности у женщин после 30 — омолаживающие лифтинг-препараты, творящие чудеса. Они содержат активные вещества, которые стимулируют обменные процессы в коже, укрепляют эпидермис, усиливают восстановительную функцию клеток, укрепляют коллагеновые и эластиновые волокна и дают моментальный подтягивающий эффект. Механизм действия лифтинг-препаратов осуществляется на двух уровнях кожи - поверхностном и глубоком.
    На поверхностном уровне сразу после нанесения препарата достигается моментальный лифтинговый эффект. Происходит это благодаря содержащимся в них аквалифтинговым микросферам, получаемым из протеинов пшеницы. Будучи обезвоженными, микросферы впитывают воду с поверхности лица и подтягивают кожу. Частым компонентом лифтинг-продукта является фукогель, который расщепляет молекулы кожи на сахара, улавливающие молекулы воды.

    Из других продуктов наиболее распространены: розовая вода (интенсивно регенерирует, укрепляет, освежает и оживляет кожу);


    аллантоин (смягчает, разглаживает шероховатую кожу);
    экстракт огурца (тонизирует и освежает кожу, слегка отбеливает);
    экстракт зеленого чая (увлажняет и укрепляет кожу);
    экстракт алоэ (улучшает обмен веществ, ускоряет регенерацию клеток, хороший природный увлажнитель).
    На глубоком уровне действие лифтинг-продукта направлено на более активную профилактику старения кожи.

    Главная его задача - восстановить структуру кожи, нейтрализовать свободные радикалы, повысить сопротивляемость и упругость кожной ткани на лице и вокруг глаз. С этой целью применяются следующие активные вещества:

    витамин Е (нейтрализует свободные радикалы, поддерживает процесс обновления клеток). Витамин Е входит в состав проросшей пшеницы; аретил (действуя на кожу аналогично витамину Е, предотвращает ее дряблость и образование новых морщинок)

    nedug.ru

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