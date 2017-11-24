Экзотические обёртывания

Обертывания, в том, числе экзотические известны с древности. Еще египетская царица, славившаяся своей красотой ухаживала за своей кожей при помощи натуральных масок из молока, меда и клубники. Современная женщина не хочет уступать древнеегипетской красавице ни в чем. Она постоянно стремится к тому, чтобы лицо оставалось молодым и красивым, тело - ухоженным, а кожа - нежной. Что ж, стать неотразимой и желанной можно с помощью популярных нынче обертываний, разнообразие которых поражает.



Каким же образом проводят процедуру? Сначала даму отправляют в сауну, где пар и тепло способствуют открытию пор кожи. Следующий этап - джакузи. Под мощными струями воды кровь бежит быстрее и разогревает кожный покров. В это время подготавливают фрукты для обертывания. Их режут, натирают, смешивают со сливками и молоком. Полученную смесь наносят на тело пациентки. Некоторые дамы даже пытаются слизнуть с себя фруктовую обертку, дабы убедиться в натуральности продукта, а кто-то просто не в силах устоять перед соблазнительным запахом. Для более активного воздействия фруктовой смеси женщину оборачивают полиэтиленом и укутывают термоодеялом по принципу компресса.



Теперь стоит подробнее остановиться на действии компонентов масок во время обертывания. Молоко увлажняет кожу. Клубника также способствует насыщению ее поверхностного слоя влагой, а за счет натуральных фруктовых кислот - ее омоложению, регенерации. Наиболее популярны обертывания из клубники со сливками, кокоса с молоком, бананов, манго, киви, винограда. Все они восстанавливают естественную регуляцию кожи, подтягивают и тонизируют ее, а также являются сильным релаксирующим средством. Так, маски из клубники со сливками или банана с киви обогащают кожный покров витамином В, который участвует в обновлении клеток, витамином С, способствующим синтезу коллагена, что делает кожу упругой и молодой. Кроме того, витамин С помогает мягкому отшелушиванию отмерших клеток, а в сочетании с витамином В стимулирует синтез эпидермальных клеток. Смесь мягких абрикосов с молоком насытит кожу омолаживающим витамином А, также участвующим в обновлении клеток. Его нехватка часто приводит к обезвоживанию, шелушению и огрубению кожи, а также появлению пигментных пятен. А в экзотическом авокадо, как и в бананах, много витамина В6, который способствует обновлению кожи. При его недостатке замедляются процессы ее восстановления



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