Миома матки: советы

Миома матки - доброкачественная опухоль, исходящая из гладкомышечной ткани матки. Развитие опухоли связано с нарушениями в гипоталамо-гипофизарной области и повышенной продукцией эстрогенов. Различают интерстициальные, субсерозные и субмукозные миомы матки. Узлы могут располагаться в теле (95%) и шейке (5%) матки.

Женщинам необходимо знать, что в самом начале заболевания, когда его очень легко и быстро вылечить, миома матки (фиброма матки) практически никак не проявляет себя симптомами. Ее можно обнаружить только при периодическом профилактическом осмотре у гинеколога – матка выглядит более плотной и увеличенной.

Симптомы, течение. Обычно возникает у женщин старше 30 лет. Заболевание проявляется циклическими кровотечениями (меноррагии), на фоне которых нередко наблюдаются ациклические маточные кровотечения (метроррагии), обусловленные развитием субмукоэного узла или сочетанием опухоли с дисфункциональным маточным кровотечением. Если же опухоль растет в сторону мочевого пузыря и прямой кишки, то появляются симптомысодавления этих органов. Рост опухоли относительно медленный. Пальпация безболезненна, опухоль плотная, бугристая.

Осложнения: перекрут ножки субсерозного узла, некроз узла (обычно интерстициального и субмукозного), кровоизлияние. При перекруте ножки опухоли возникает картина острого живота. Для некроза характерны боли в животе, повышение температуры, озноб, болезненность и размягчение узла. При подозрении на субмукозное расположение узла применяют зондирование матки, гистероскопию и гистеросальпингографию. Дифференциальную диагностику проводят с саркомой матки, кистомой и фибромой яичника. Чтобы дифференцировать опухоль матки от опухоли яичника, следует сместить шейку матки с помощью наложенных на нее пулевых щипцов: если опухоль исходит из матки, то она следует за движением шейки.

Среди профилактических мер от миомы матки выделяют следующие: избегать проведения абортов, упорядоченая половая жизнь, своевременная беременность, своевременно посещение гинеколога, контроль гормонального здоровья; а так же общепринятые меры поддержания здоровья: здоровое питание, отказ от вредных привычек, контроль избыточного веса и тд.

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