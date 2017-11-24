Мигрень: что важно знать

Мигрень является одной из самых загадочных заболеваний. Ученые и врачи, совершив множество открытий в области медицины и медикаментов, до сих пор не могут объяснить причину возникновения мигрени.

Известно лишь, что чаще всего эта болезнь наследуется по женской линии. Но в последнее время все больше мужчин обращаются к врачам с жалобами на мигрень, поэтому женской болезнью мигрень считать сложно.



Спровоцировать приступ мигрени может стресс, как положительный, так и отрицательный, употребление в пищу конкретных продуктов, погодные изменения. Но также мигрень может настигнуть в любой момент.

nmkd.ru