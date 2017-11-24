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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Мигрень: что важно знать
    Опубликовано: 2017-11-24 16:04:33

    Мигрень является одной из самых загадочных заболеваний. Ученые и врачи, совершив множество открытий в области медицины и медикаментов, до сих пор не могут объяснить причину возникновения мигрени.

     Известно лишь, что чаще всего эта болезнь наследуется по женской линии. Но в последнее время все больше мужчин обращаются к врачам с жалобами на мигрень, поэтому женской болезнью мигрень считать сложно.


    Спровоцировать приступ мигрени может стресс, как положительный, так и отрицательный, употребление в пищу конкретных продуктов, погодные изменения. Но также мигрень может настигнуть в любой момент.

    nmkd.ru

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