Гуманітарна спільнота спонукає до активніших дій у відповідь на гуманітарну кризу в східній Україні Опубликовано: Представники міжнародних та місцевих гуманітарних агенцій, які працюють в Україні, взяли участь в одноденній конференції в Берліні. Її мета - привернути увагу до забутої гуманітарної кризи на сході країни та спонукати відповідальних за ухвалення рішень надавати підтримку для досягнення відчутних результатів у покращенні ситуації в регіоні. Щодня вздовж 10-кілометрової зони за напрямком лінії розмежування фіксують у середньому 40 випадків зіткнення. Останні події призвели до ще більшого розділення цивільного населення, яке проживає по обидві сторони від лінії розмежування. За майже чотири роки з початку військових дій у східній Україні страждання населення лише посилюється. Консорціум ACCESS (People in Need, Action contre la Faim, Doctors of the World/Médecins du Monde та ACTED/REACH), стурбований тенденцією до погіршення гуманітарної ситуації, закликає сторони конфлікту, міжнародну спільноту та гуманітарні організації вжити додаткових заходів задля забезпечення задоволення надважливих гуманітарних потреб.* Оскільки наразі перемовини так і не призвели до політичного прориву, а рівень фінансування гуманітарної допомоги є вкрай низьким – ситуація для чотирьох мільйонів людей, які потребують допомоги, залишається критичною. У такий спосіб важливо належним чином вивчити гуманітарні потреби та упевнитись, що у всіх зацікавлених сторін превалює спільне розуміння ситуації в регіоні – задля пошуку дієвих рішень. З цією метою консорціум ACCESS організував міжнародну конференцію "Україна: гуманітарна криза в Європі, про яку забули?" Вона пройшла 22 листопада в Берліні за підтримки Європейської Комісії. Її учасниками стали місцеві та міжнародні неурядові організації, представники громадянського суспільства, агенції ООН, Європейський Союз, донори, а також урядовці та політики. Вони провели конструктивний діалог, результатом якого стало однакове розуміння гуманітарних потреб і найкращих шляхів руху вперед. Доповідачі першої панельної дискусії зробили детальний огляд основних побоювань у гуманітарній сфері. Такі проблеми часто не є пріоритетними на дипломатичних майданчиках, на яких головна увага зосереджена переважно на безпекових і політичних питаннях. "Бойові дії, торговельна блокада, порушення доступу до засадничих послуг – усі ці фактори зробили населення більш вразливим. Це все відбувається прямо на порозі Європейського Союзу, на території східної України, ураженої конфліктом. У цьому регіоні, до прикладу, 1,2 млн. осіб страждають від нестачі продовольства, для 176 тис. з яких така нестача є вкрай відчутною», – підкреслив Шимон Панек, президент організації «People in Need» (Людина у скруті) – провідної агенції консорціуму ACCESS. Під час другої панельної дискусії представники різних установ розглянули можливі подальші дії для того, аби гуманітарне питання не переросло у безнадійну ситуацію. Вони продемонстрували чинні заходи з різних інституційних сторін: дипломатичних переговорів сторін конфлікту, національного стратегічного планування, плану Європейського Союзу із забезпечення інтеграції майбутніх гуманітарних програм та програм розвитку для України. "Від самого початку кризи ЄС знаходиться в авангарді, що стосується питань гуманітарної допомоги та якнайшвидшого відновлення», – зауважив Єврокомісар з питань гуманітарної допомоги та управління у кризових ситуаціях Христос Стиліанідес. "Ми продовжимо підтримувати в Україні тих, хто опинився в біді. Ми хочемо допомогти найбільш уразливим групам населення, а також надати підтримку реформуванню та розвитку там, де це можливо», – додав він. У 2016-2017 роках військові дії залишалися на стабільному рівні (з періодами тиші після локальних загострень насильства). Очевидно, що до погіршення гуманітарної ситуації призвели радше не зміни в середовищі, а дипломатичний глухий кут, зменшення фінансування гуманітарних потреб, повільні інвестиції у відновлення та загалом неналежна увага (як зі сторони влади, так і міжнародних представників) до потреб і труднощів, з якими зіштовхнулося населення Донбасу. Що потрібно зараз, аби полегшити страждання людей у східній Україні, – це справжня самовідданість на усіх рівнях.