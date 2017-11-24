Валерія Лутковська: Держава має право примусово видворяти іноземців, але виключно у правовий спосіб Опубликовано: На цьому наголосила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини під час прес-конференції «Видворення, примусове повернення іноземців з України: чи відповідає практика міжнародним стандартам?», що відбулася в інформаційному агентстві «Главком».

Даючи правову оцінку подіям, що відбулися у Києві 21 жовтня та 17 листопада поточного року, коли з України були депортовані громадяни Грузії, Валерія Лутковська зазначила, що в цій ситуації були порушені як національні закони, так і міжнародні правила.

«Наразі у нас є закон, а також підзаконні нормативно-правові акти, які визначають правові підстави перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства, а також яким чином здійснювати дві процедури: їх примусове повернення і примусове видворення. Однією з особливостей обох процедур є те, що вони можуть буди оскаржені в суді. Громадянам Грузії такої можливості не надали», - зауважила Уповноважений.

Вона повідомила, що при цьому було порушено також низку статей європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, зокрема ст 5, яка гарантує особі право на свободу та особисту недоторканість.

Валерія Лутковська поінформувала також про те, що звернулася до Генеральної прокуратури України щодо реагування належним чином на протиправні дії працівників правоохоронних та інших державних органів під час здійснення процедури видворення громадян Грузії.

«Маючи право визначати законні підстави перебування іноземців на своїй території. держава зобов’язана дотримуватися при цьому законної процедури їх видворення», - переконана Уповноважений з прав людини.

Директор центру з адвокації Української Гельсинської спілки з прав людини Борис Захаров розповів під час прес-конференції її учасникам про екстрадиційні справи, якими займаються працівники його інституції, наголосивши при цьому, що абсолютна більшість з них є незаконною і неприпустимою. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

