МТОТ та МОН проти визнання документів про освіту, виданих в ОРДЛО Опубликовано: Заступник Міністра Георгій Тука під час ефіру на телеканалі «Зік» зазначив, що українська влада не легалізує документи, видані представниками ОРДЛО на територіях, тимчасово непідконтрольних українському Уряду.

У зв’язку з невірним трактуванням цитати Георгія Туки представниками переміщених ВНЗ та громадськості, МТОТ повідомляє:

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (МТОТ) та Міністерство науки та освіти України (МОН) проти визнання документів про отримання освіти, виданих на тимчасово непідконтрольній території Донецької та Луганської областей.

Водночас, МОН та МТОТ докладають зусиль та створюють додаткові умови для того, щоб діти з непідконтрольних територій мали можливість отримувати якісну вищу освіту в навчальних закладах України. Цього року було спрощено процедуру вступу до українських ВНЗ, в результаті чого кількість абітурієнтів з непідконтрольних та окупованих території значно зросла. Зокрема, в рамках робочої підгрупи створеної при МТОТ з питань підготовки проектів законів та підзаконних нормативно-правових актів щодо вдосконалення національного законодавства України стосовно захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб, зокрема покращення доступу до освіти, були розроблені та далі впроваджені пропозиції щодо спрощеної процедури надання документів та подовження терміну вступної кампанії до 30 вересня.

В планах обох відомств запровадження дистанційної освіти для мешканців тимчасово непідконтрольних та окупованих територій.

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