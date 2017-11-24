Вчені-атомники створюють комісію для встановлення джерела походження рутенію-106 Опубликовано: Вчені-атомники створюють комісію для встановлення джерела походження рутенію-106, виявленого європейськими та російськими системами екологічного моніторингу в атмосфері.

У зв'язку з тим, що російська та європейська громадськість, а також ЗМІ висловили однозначний запит на встановлення джерела зафіксованого в атмосфері ряду держав ізотопу рутенію-106, вчені запропонували створити незалежну комісію.

ІБРАЕ РАН (Інститут проблем безпечного розвитку атомної енергетики) та Російська національна комісія із захисту від радіаційного ризику, зазначивши, що зафіксовані в кінці вересня - на початку жовтня рівні рутенію-106 в атмосфері були на кілька порядків (до 10 000 разів) нижче дозволених обсягів, тобто абсолютно безпечними для людей і навколишнього середовища, проте, виступили з ініціативою створення незалежної групи вчених, які могли б встановити істину про причини появи цього радіонукліда.

Нагадаємо, спочатку європейські служби екологічного моніторингу виявили в повітрі сліди радіоактивного ізотопу рутенію-106. Потім аналогічні результати були отримані і на території Росії.

Рутеній-106 не існує в природі, його отримують для використання в медицині (обсяг напрацювання в Росії - 0,1 Кюрі в рік), а також для радіоізотопних джерел енергії (автономні енергоджерела для морських навігаційних маяків або для малих штучних супутників Землі). Тобто його появу в атмосфері можна пояснити тільки техногенною природою.

Раніше в Держкорпорації «Росатом» підтвердили, що всі об'єкти атомної галузі Росії, включаючи енергоблоки АЕС, а також підприємства ядерного збройового комплексу працювали і працюють в штатному режимі. Ніяких радіаційних інцидентів на об'єктах галузі не зафіксовано. Радіаційний фон навколо всіх об'єктів атомної галузі Російської Федерації контролювався безперебійно, знаходиться в межах природних багаторічних значень і відповідає природному радіаційному фону. Відсутність зв'язку між появою рутенію-106 і діяльністю російських підприємств атомної галузі підтверджено всіма необхідними зовнішніми та внутрішніми перевірками.

Проте, наукова і екологічна громадськість та ЗМІ зацікавлені у встановленні причин потрапляння цього ізотопу в атмосферу Землі. До складу комісії увійдуть представники російських та європейських наукових організацій, наглядових органів, фахівці-атомники, що володіють необхідною кваліфікацією і дослідницькими можливостями. Комісія повинна провести повторний аналіз первинних даних моніторингу контролю радіаційного стану, створити і верифікувати комп'ютерні моделі, які відновлюють картину поширення і руху повітряних мас. У разі необхідності - провести додаткові дослідження і перевірки. На цей час Інститут проблем безпечного розвитку атомної енергетики РАН вже висловив згоду стати координатором роботи зі створення комісії. Держкорпорація Росатом зі свого боку надасть все необхідне сприяння роботі комісії і буде інформувати громадськість про результати. Зовнішня прес-служба компанії «Росатом» в Україні Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

