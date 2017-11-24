Как хорошо выглядеть

Диеты, голодания, разгрузочные дни и даже просто умеренное питание, физические упражнения - как это все трудно выполнять! Но ведь и мы с Вами тоже хотим по возможности хорошо выглядеть! Что же для нас просто небходимо, а кроме того приятно и доступно каждому? Конечно, это косметика, уход за телом, лицом, волосами.

Быть красивой - означает постоянно работать над собой, стремиться к совершенствованию. Подумаем, на что же следует обратить внимание в первую очередь...

Блеск волос

С сегодняшнего дня один-два раза в неделю помогайте волосам восстановить эластичность и роскошный блеск, особенно если они ослаблены окрашиванием и химической завивкой. После мытья и обязательного использования кондиционера на влажные волосы нанесите и аккуратно распределите расческой интенсивное лечебное восстанавливающее средство, смывать которое не нужно.

Долой морщины

Уже сейчас начинайте избавляться от морщин. День за днем "антивозрастные" косметические средства будут разглаживать на коже морщинки и повышать ее упругость. Вскоре ваша кожа станет более гладкой, а также изменится ее цвет - питательные вещества и витамины уничтожат "усталый" землистый оттенок.

Взбодримся!

Однако вам все равно приходится работать, бегать по магазинам и готовить обед на завтра. Где набраться сил и бодрости? Крепкий чай и кофе хотя бы отчасти замените зеленым чаем или хорошей минеральной водой. Ешьте больше продуктов, богатых витаминами группы В, - это прежде всего крупы, пророщенные зерновые и свежие зеленые овощи. Важный источник энергии - витамин С, которым богаты цитрусовые, киви, картофель и зеленый перец. Поскольку его нельзя запасти впрок, он должен поступать в организм ежедневно. Запас белков стремитесь пополнять рыбой, соевыми продуктами. Сухофрукты, финики, бананы обеспечивают кратковременный всплеск энергии.

Большая чистка

Проведите ревизию своей "косметички": кое-что в ней уже не выдерживает испытания временем. К примеру, тональный крем годится к использованию, если он еще не расслоился на составляющие. "Порошковые" пудра, тени, румяна великолепно хранятся три года. Устойчивую помаду для губ можно использовать год-полтора, а обычную - два-три года; показатель "просроченности" - изменение цвета или запаха. Самая недолговечная вещь- тушь для ресниц, которую надо менять каждые 6 месяцев. Если тушь подсохла раньше или на щеточке появились комочки - выбрасывайте ее без сожаления



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