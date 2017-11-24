Лайтбоксы как эффективное средство рекламы

В современной развивающейся сфере любого рекламного бизнеса моментально привлекает внимание людей такой вид популярный рекламного носителя как лайтбокс. Специалисты уже достаточно давно доказали то, что если человек будет видеть каждый день тот или другой товар, услугу, то обязательно вскоре сделает покупку.

На сегодняшний день лайтбоксы используют в:

- наружной рекламе на фасадах разных зданий;

- информационных дорожных знаках;

- меню в кафе;

- в самых разных интерьерах при освещении помещений.

Сегодня заказать изготовление лайтбоксов можно где угодно. Многие рекламные компании занимаются производством такого вида наружной рекламы по вполне демократичной цене.

Изготовление световых вывесок (лайтбоксов)

Существует огромное количество вариаций производства лайтбоксов. Они отличаются своими технологиями изготовления, а также материалами, которые при этом применяются. Любой лайтбокс состоит из нескольких частей – передняя панель, борта, торцевая панель, а также подсветка.

Лицевая панель, в основном, изготавливается из ПВХ, акрила или композита. Исходя из выбранной технологии, картинка, может наноситься полноцветной печатью на пленке или же посредством врезных букв, разных символов. Борта могут быть также выклеены из ПВХ или может быть использован профиль. Для производства задней панели, лучше всего использовать композит, так как он великолепно выполняет функцию теплоотвода, но при желании его можно легко заменить на ПВХ.

Дизайн световых коробов

Лайтбокс может быть самой разной формы, размещаться как снаружи, так и внутри помещения, может быть односторонним или двухсторонним. Его можно легко заметить ночью, и он является самой лучшей альтернативой остальным видам освещенных вывесок, исходя из соотношения стоимость-качество.

Классический вариант лайтбокса является конструктивно простым. Его передние акриловые поверхности обрамляют часто металлическим профилем.

Световые короба широко популярны благодаря своим неоспоримым практическим достоинствам, поэтому их не устают многие люди заказывать. Помимо производства, мы можете заказать в компании и их установку.

Для производства хорошей и действенной наружной рекламы световые короба являются просто незаменимыми, они красочны и хорошо заметны в темное время суток. В настоящее время этот вид рекламных конструкций стал достаточно сложным технологичным изделием, который выпускают по стандарту, поэтому для серьезных игроков рынка изготовление лайтбоксов с какими-то необычными геометрическими формами и нестандартными размерами можно назвать вполне осуществимой задачей.