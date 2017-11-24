Украина и Грузия будут укреплять взаимодействие в рамках международных организаций Опубликовано: Президент Украины Петр Порошенко и Премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили во время встречи в Брюсселе отметили важность укрепления взаимодействия в рамках международных и региональных организаций, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы АПУ.

"Стороны подтвердили взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности обеих стран, а также подчеркнули важность дальнейшего укрепления взаимодействия в рамках международных и региональных организаций", - говорится в сообщении.

Также, по информации АПУ, собеседники отметили существенную активизацию политического диалога по результатам государственного визита Президента Украины Петра Порошенко в Грузию в июле текущего года.

Стороны обсудили, как отмечается, и секторальное сотрудничество, в котором говорилось о положительной динамике в двусторонней торговле, а также перспективы сотрудничества в транспортной сфере с максимальным задействованием транзитного потенциала Украины и Грузии.

Президент П.Порошенко выразил благодарность грузинской стороне за содействие в реабилитации украинских детей и раненых военнослужащих на территории Грузии. Александр Сивачук Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

