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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Украина и Грузия будут укреплять взаимодействие в рамках международных организаций
    Опубликовано: 2017-11-24 16:00:49

    Президент Украины Петр Порошенко и Премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили во время встречи в Брюсселе отметили важность укрепления взаимодействия в рамках международных и региональных организаций, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы АПУ.
    "Стороны подтвердили взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности обеих стран, а также подчеркнули важность дальнейшего укрепления взаимодействия в рамках международных и региональных организаций", - говорится в сообщении.
    Также, по информации АПУ, собеседники отметили существенную активизацию политического диалога по результатам государственного визита Президента Украины Петра Порошенко в Грузию в июле текущего года.
    Стороны обсудили, как отмечается, и секторальное сотрудничество, в котором говорилось о положительной динамике в двусторонней торговле, а также перспективы сотрудничества в транспортной сфере с максимальным задействованием транзитного потенциала Украины и Грузии.
    Президент П.Порошенко выразил благодарность грузинской стороне за содействие в реабилитации украинских детей и раненых военнослужащих на территории Грузии.

    Александр Сивачук

    Источник: УНН

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