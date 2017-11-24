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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Эстония: Украине нужно готовиться к членству в ЕС до переговоров
    Опубликовано: 2017-11-24 14:30:59

    Керсти Кальюлайд считает, что восточным партнерам ЕС нужно быть готовым к вступлению в Евросоюз до формального объявления перспектив членства.

    Украина должна быть готова к переговорам о членстве в Европейском союзе еще до того, как официально будет признана перспектива вступления. Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в Брюсселе накануне саммита Восточного партнерства, передает Европейская правда.

    На вопрос журналиста о том, когда ЕС признает перспективу членства Украины, она сказала, что не стоит дожидаться формального признания возможного вступления в альянс восточных партнеров, поскольку работу начинать необходимо уже сейчас.

    "Когда этот момент придет, вы должны быть в ситуации, когда вы сможете в понедельник утром открыть первые главы переговоров, касающихся верховенства права и прав человека, и завершить эти переговоры в пятницу вечером", - сказала она.

    Также эстонский президент подчеркнула, что действовать таким образом нужно всем трем ассоциированным партнерам ЕС - Украине, Молдове и Грузии.

    14 ноября глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли сказал, что ЕС в ближайшие несколько лет не может предложить странам-участницам Восточного партнерства членство в альянсе. Однако он подчеркнул, что, несмотря на это, выполнение Соглашения об ассоциации является актуальной задачей для Украины.

    19 октября во время визита в Азербайджан министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Польша хочет возобновить значимость программы ЕС Восточное партнерство, которая направлена на сближение с постсоветскими странами.

    23 ноября министр иностранных дел МИД Павел Климкин заявил, что отношения Украины с ЕС выйдут за рамки Восточного партнерства.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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