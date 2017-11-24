Укрпошта перемогла в суді несумлінного постачальника пального Опубликовано: Укрпошта через суд стягує штраф із постачальника пального за зрив поставок.

13 листопада на засіданні Господарського суду м. Києва за позовом ПАТ «Укрпошта» до ТОВ «Техойл Рітейл», винесено рішення на користь позивача. Суд постановив стягнути з компанії-постачальника палива штраф та пеню у сумі понад 350 тис грн за невиконання умов договору про постачання палива.

Суть претензій Укрпошти полягала в тому, що ТОВ «Техойл Рітейл», вигравши в грудні 2016 року тендер на постачання палива та підписавши відповідний договір, у лютому 2017 року відмовилося виконувати заявку на поставку пального і своєчасно не забезпечило транспортні підрозділи Укрпошти необхідним паливом. Такими діями воно поставило під загрозу доставку пошти в цілому регіоні. Надсилання повторних заявок та претензій ніяк не змінили ситуацію і у липні 2017 року Укрпошта була змушена звернутися до суду з відповідним позовом. В результаті розгляду справи було доведено факт неналежного виконання постачальником своїх договірних зобов’язань та прийняте відповідне судове рішення.

ТОВ «Техойл» продовжує не виконувати належним чином свої зобов'язання, тому Укрпошта направила ряд вимог про стягнення грошових коштів за банківськими гарантіями, що надані в якості забезпечення виконання укладених договорів, та готує наступний позов до суду.

«Ми з розумінням ставимось до випадків об'єктивних змін на ринку і намагаємось по-партнерські реагувати на обґрунтовані звернення постачальників, але зі свого боку вимагаємо належного виконання узгоджених умов договору і категорично не сприймаємо шантаж та зриви поставок, особливо в найкритичніших для нас закупівлях. Нажаль, з деякими постачальниками ми змушені добиватися виконання договорів через суд», - наголосив заступник генерального директора із закупівель Укрпошти Олександр Наход. Прес-служба ПАТ "Укрпошта" Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

