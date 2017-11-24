В Кропивницком запустят кондитерскую фабрику за $5 млн

Компания "Восточные сладости" заявила о планах по востановлнию работы кондитерской фабрики в Кропининицком. Объем инвестиций — $5 млн. Планируется наладить выпуск вафельной и шоколадной продукции.

Под Кропивницким планируется обустроить современную кондитерскую фабрику. Об этом сообщил председатель правления кондитерской фабрики "Восточные сладости" Константин Чередник, информирует Dozor.kr.ua.

Уже сейчас проводится закупка оборудования, которое частично будет отечественного производства, а частично — литовского. Проект по возрождению кондитерской фабрики в городе обойдется в $5 млн., как сообщает сайт новостей финансовых рынков Украины и мира Elcomart.ua.

"Сейчас у нас есть небольшое производство халвы, которое входит в четверку предприятий-производителей в Украине. Мы намерены развивать кондитерскую отрасль. Надо возрождать фабрику, но сейчас это стало сложной задачей, так как очень большая конкуренция, все рынки открыты. Но у нас есть опыт. Уже 17 лет как мы запустили и успешно развиваем производство мороженого под торговой маркой "Ласка", — отметил Чередник.

Также в планах запуск нового производства — цеха, где будут производиться вафли и конфеты с использованием вафель. На предприятии уже работает около 200 работников, а с открытием вафельного цеха еще найдут себе работу около 70 жителей Кропивницкого, а в дальнейшем новая кондитерская фабрика обеспечит около 500 рабочих мест.

"Планируем запустить производство в декабре, а уже в феврале выпускать продукцию. Мы закупили дорогостоящее оборудование. У нас есть своя территория, будет трансформирована под кондитерскую фабрику. Кроме этого, в следующем году на территории фабрики будет выпускаться второй вид продукции — шоколадные конфеты сложного производства типа "Сникерс", нуги и других. Вообще мы хотим войти в 20 предприятий-производителей кондитерской продукции в Украине", — сообщил Чередник.

Как сообщало Delo.UA, в первом полугодии 2017 года экспорт кондитерских изделий из Украины вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причиной стал активный процесс переориентации экспортеров кондитерских изделий на новые, часто не традиционные для Украины международные рынки.

В качестве наиболее перспективных рынков для украинской кондитерки можно назвать страны СНГ: Казахстан, Беларусь, Молдова, Туркменистан, Азербайджан, Грузию, а также европейских соседей: Польшу, Молдову.

Инф. delo.ua