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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Украинская IT-компания попала в один рейтинг с Microsoft
    Опубликовано: 2017-11-24 10:30:18

    Одна украинская и семь IT-компаний с центрами разработки в Украине в числе лучших в мире разработчиков ПО.
     
    Одно из самых авторитетных изданий в сфере информационных технологий — журнал Software Magazine — опубликовало уже 35-й ежегодный рейтинг крупнейших мировых производителей программного обеспечения Software 500. В него вошла украинская IT-компанияN-iX, занявшая 424 место.

    Львовская N-iX также вошла в топ-10 за ростом общего дохода за прошлый год. В рейтинге Keeping Fast Company III, в который включены компании с общим доходом от $10 млн до $30 млн, N-iX занимает второе место с ростом больше чем на 77%. Украинская IT-компания отчиталась о 15,92 млн долларов дохода за 2016 год. Об этом пишет ain.ua.

    В рейтинг Software 500 также попали семь компаний, имеющих центры разработки в Украине: EPAM (98), Luxoft (135), Wix (207), Limelight (254), Intetics (427), TEAM International (441), QArea (458).

    Первые позиции рейтинга традиционно занимают IBM, Microsoft, HP и другие.

    Software 500 — это рейтинг крупнейших мировых производителей программного обеспечения и поставщиков услуг, ориентированный на средний и крупный бизнес, профессионалов индустрии IT, разработчиков и руководителей. Компании оцениваются на основании информации о доходах за год: как от продажи лицензий, так и услуг.

    Отметим, что компания NIX Solutions была основана еще в 1994 году и к настоящему времени превратилась в одного из крупнейших флагманов IT-аутсорсинга в Украине с серьезным портфелем выполненных проектов за плечами.

    Напомним, что международная ассоциация IAOP опубликовала ежегодный рейтинг лучших аутсорсинговых компаний — The 2017 Global Outsourcing 100, а который попали 13 украинских IТ-компаний.

    Инф. delo.ua

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