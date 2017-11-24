Украинская IT-компания попала в один рейтинг с Microsoft

Одна украинская и семь IT-компаний с центрами разработки в Украине в числе лучших в мире разработчиков ПО.



Одно из самых авторитетных изданий в сфере информационных технологий — журнал Software Magazine — опубликовало уже 35-й ежегодный рейтинг крупнейших мировых производителей программного обеспечения Software 500. В него вошла украинская IT-компанияN-iX, занявшая 424 место.

Львовская N-iX также вошла в топ-10 за ростом общего дохода за прошлый год. В рейтинге Keeping Fast Company III, в который включены компании с общим доходом от $10 млн до $30 млн, N-iX занимает второе место с ростом больше чем на 77%. Украинская IT-компания отчиталась о 15,92 млн долларов дохода за 2016 год. Об этом пишет ain.ua.

В рейтинг Software 500 также попали семь компаний, имеющих центры разработки в Украине: EPAM (98), Luxoft (135), Wix (207), Limelight (254), Intetics (427), TEAM International (441), QArea (458).

Первые позиции рейтинга традиционно занимают IBM, Microsoft, HP и другие.

Software 500 — это рейтинг крупнейших мировых производителей программного обеспечения и поставщиков услуг, ориентированный на средний и крупный бизнес, профессионалов индустрии IT, разработчиков и руководителей. Компании оцениваются на основании информации о доходах за год: как от продажи лицензий, так и услуг.

Отметим, что компания NIX Solutions была основана еще в 1994 году и к настоящему времени превратилась в одного из крупнейших флагманов IT-аутсорсинга в Украине с серьезным портфелем выполненных проектов за плечами.

Напомним, что международная ассоциация IAOP опубликовала ежегодный рейтинг лучших аутсорсинговых компаний — The 2017 Global Outsourcing 100, а который попали 13 украинских IТ-компаний.

Инф. delo.ua