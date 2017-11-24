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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Малокровие: анемия
    Опубликовано: 2017-11-24 13:44:34

    Малокровие (анемия) — уменьшение в крови общего количества гемоглобина, которое, за исключением острых кровопотерь, характеризуется снижением уровня гемоглобина в единице объема крови. В большинстве случаев при анемии падает и уровень эритроцитов в крови. Однако при железодефицитных состояниях, анемиях, связанных с нарушением синтеза порфиринов, талассемии содержание эритроцитов в крови может оставаться нормальным (при талассемии нередко повышенным) при низком уровне гемоглобина, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

     При острых кровопотерях (массивное кровотечение или острый гемолиз) в первые часы уровень гемоглобина и эритроцитов в крови остается нормальным, хотя обнаруживаются очевидные признаки малокровия — бледность кожных покровов, конъюнктив, спавшиеся вены, сердцебиение и одышка при небольшой нагрузке, а в тяжелых случаях и падение артериального давления. Анемии всегда вторичны, т. е. являются одним из симптомов какогото общего заболевания. Наряду с часто встречающимися и легко диагностируемыми формами анемий имеются и очень редкие анемические синдромы, для диагностики которых требуется использование сложных методических приемов.

    Симптомы анемии.
    Характерны вялость, повышенная утомляемость, запор, головная боль, извращение вкуса (больные едят мел, глину, появляется склонность к острой, соленой пище и т.д.), ломкость, искривление и поперечная исчерченность ногтей, выпадение волос. Отмечаются и типичные для всех анемий признаки, отражающие степень малокровия: бледность кожи и слизистых оболочек, сердцебиение, одышка при физической нагрузке. Важен характер заболевания, вызвавшего дефицит железа (язва желудка, 12-перстной кишки, геморрой, миома матки, обильные менструальные кровотечения).

    Для прифилактики анемии необходимо следить за состянием своего здоровья, избегать и своевременно лечить заболевания вызывающие анемию, сбалансированно питаться, не злоупотреблять вредными привычками.

    nmkd.ru

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