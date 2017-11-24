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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ларингит: что делать
    Опубликовано: 2017-11-24 11:04:28

    Ларингит - воспаление гортани. Чаще всего он бывает одним из симптомов ОРВИ. Некоторые химические вещества при вдыхании также могут вызвать воспаление слизистой оболочки гортани.

    Острый ларингит редко бывает изолированным и чаще является проявлением острого респираторного заболевания - гриппа, скарлатины, коклюша и др. Однако может возникать и как самостоятельное заболевание -- при перенапряжении голоса, вдыхании запыленного воздуха, раздражающих паров и газов, курении, злоупотреблении спиртными напитками.

    При остром ларингите слизистая оболочка гортани гиперемирована и отечна, отмечаются утолщение и неполное смыкание голосовых связок (голосовых складок). При гриппе видны кровоизлияния в слизистую оболочку гортани (геморрагический ларингит). Воспалительный процесс может охватывать всю слизистую оболочку гортани или отдельные ее участки (изолированный ларингит).

    Симптомы ларингита.
    Больные жалуются на сухость, першение, саднение, царапанье в горле, иногда на боль при глотании. Кашель, вначале сухой, а в дальнейшем сопровождается отхождением мокроты. Голос становится хриплым, грубым или пропадает. Острый ларингит может протекать с головной болью, небольшим повышением температуры тела. Продолжительность его обычно не превышает 7-10 дней. Опасность представляет острый ларингит подсвязочного (подскладочного) пространства, сопровождающийся стенозом гортани.

     

    Профилактика ларингита, как и других распираторных заболеваний, заключается в соблюдении определенных правил: укреплять иммунитет, заниматься спортом на открытом воздухе, избегать переохлаждений гортани и общего переохлаждения, отказаться от курения.

    nmkd.ru

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