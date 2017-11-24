Курение: факторы риска

Курение табака занимает первое место в мире среди предотвратимых причин смертности, однако около 5 миллионов человек ежегодно умирают в результате проблем со здоровьем, вызванных курением. Курение приводит к выраженным изменениям внутренних органов; чаще всего поражаются органы дыхания, сердечно-сосудистая система, желудочно-кишечный тракт, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Табачный дым содержит более 4000 химических соединений, более сорока, из которых, вызывают рак, а также несколько сотен ядов, включая никотин, цианид, мышьяк, формальдегид, углекислый газ, окись углерода, синильную кислоту и т.д. В сигаретном дыме присутствуют радиоактивные вещества: полоний, свинец, висмут. Пачка сигарет в день - это около 500 рентген облучения за год!

Основные факторы риска:

Курильщики болеют раком лёгких в несколько раз чаще, чем некурящие.

Курение увеличивает вероятность и других видов злокачественных опухолей (опухоли полости рта, пищевода, гортани, поджелудочной железы, желудка, толстой кишки, почки, мочевого пузыря, печени, простаты).

Курение вызывает также эмфизему лёгких — хроническое заболевание, связанное с необратимой дегенерацией лёгочной ткани.

Курение является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз и инфаркт миокарда.

Курение является фактором риска для осложнений при беременности.

Курение пагубно влияет на половые железы, никотин способствует развитию у мужчин половой слабости.

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