Что такое чайный гриб

Многие из нас начинают утро с чашечки кофе, но есть и те, кто считает чайный гриб лучшим выбором, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Насколько он в действительности полезен и безопасен?

Комбуча (комбутя, хонго, японский гриб, морской квас) – именно об этом экзотическом азиатском напитке мы сегодня расспросим ведущих американских экспертов.

Что такое чайный гриб?

Комбуча – старинный напиток, который получают путем смешивания зеленого или черного чая и сахара с уксуснокислыми бактериями и дрожжами. Слегка сладковатый, слегка кисловатый напиток содержит много витаминов группы В и пробиотики (полезные бактерии) – все то, что должно положительно влиять на разум и тело.

И потребители оценили чайный гриб по достоинству. Не только у нас, где обожают лечиться всем нетрадиционным, но и на Западе. Анализ рынка Markets and Markets 2015 показал, что чайный гриб быстрее всех набирает популярность в категории «функциональных напитков». К 2020 году объемы продаж этого продукта должны достигнуть $1,8 миллиарда.

Топливо для мозга?

Научные данные о пользе чайного гриба для организма до сих пор остаются очень ограниченными, но исследования продолжаются, а их последние результаты могут порадовать любителя комбучи.

«Пробиотики, необходимые для микрофлоры кишечника, полезны во многих отношениях. Они способствуют нормализации пищеварения, стимулируют иммунитет, помогают победить депрессию, и даже уменьшают риск кариеса у детей», - говорит диетолог Хизер Мангиери (Heather Mangieri), пресс-секретарь Академии питания и диетологии США.

Одно из самых свежих исследований говорит нам, что ферментированные продукты, такие как комбуча, могут быть полезны для развития нервной системы благодаря природному содержанию витаминов группы В и некоторых бактериальных продуктов обмена.

Доктор Мишель Краудер (Michelle Crowder), ведущий врач-натуропат Больницы Бомонт (Гросс-Пойнт, штат Мичиган), называет связь между ферментированной пищей и работой головного мозга очень перспективной сферой научных исследований.

«Мы знаем, что с биомедицинской точки зрения витамины группы В (…) очень важны для функционирования нервной системы, а также поддержания равновесия гормонов и нейромедиаторов», - поясняет доктор Краудер.

Хотя Краудер и многие из ее коллег уверены в пользе чайного гриба, они вынуждены признать, что в современном мире ради высоких продаж полезные свойства продукта нередко преувеличивают, а производители порой идут на совершенно безответственные заявления.

«Некоторые утверждения о пользе чайного гриба явно ненаучны, но определенную пользу напиток действительно приносит. При умеренном потреблении комбуча, судя по всему, безвредна. Продукт подходит для здорового сбалансированного питания, но я хочу предупредить людей: не стоит смотреть на него, как на панацею», - заявляет доктор Брайан Наммер (Brian Nummer), эксперт по безопасности пищевых продуктов, научный сотрудник Университета Юты.

Можно ли опьянеть от чайного гриба?

Начнем с того, что в конце 2015 года набирающий популярность в США чайный гриб попал в поле зрения местных властей. Бюро торговли и акцизов на алкоголь и табак (TTB) предупредило сразу несколько производителей о том, что их ферментированный продукт содержит слишком много алкоголя (больше 0,5%) и следует изменить либо состав, либо маркировку.

Живой чайный гриб, который представляет собой симбиоз дрожжей и грибов, разумеется, может выделять некоторое количество алкоголя. Чайный гриб, питаясь сахаром, продуцирует комплекс разных продуктов обмена, среди которых витамины, кислоты и следы этанола. Это естественный и неизбежный продукт ферментации.

«Многие ферментированные продукты, даже переспевшие фрукты и фруктовый сок, содержат следовые количества алкоголя. Если комбуча правильно готовится, хранится и употребляется, то конечное содержание этанола должно быть минимальным, менее 0,5%», - говорит доктор Наммер.

Вот в этой фразе и кроется ответ на вопрос: комбуча должна храниться в прохладном месте, иначе возможна дальнейшая ферментация и накопление этанола. Но эксперты говорят, что испортившийся напиток на вкус вам не понравится, да и алкоголя будет недостаточно, чтобы опьянеть.

«Сообщения о том, что кто-то опьянел из-за употребления чайного гриба, во многом преувеличены. Проще опьянеть от винного уксуса», - успокаивает Мишель Шоффро Кук (Michelle Schoffro Cook), врач-диетолог, автор популярной книги The Probiotic Promise.

Опрошенные изданием WebMD специалисты, а также один из американских конгрессменов Джаред Полис (Jared Polis), предприниматель и филантроп, соглашаются, что претензии Бюро торговли и акцизов на алкоголь и табак не вполне обоснованы.

Сколько чайного гриба можно пить?

Есть врачи, которые не советуют употреблять чайный гриб, предупреждая о желудочно-кишечных проблемах и аллергических реакциях, а также ссылаясь на недостаточную изученность напитка.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США имеет на этот счет собственное мнение: комбуча безопасна в количестве не более 4 унций (120 мл) в день. В CDC говорят, что прием около 12 унций напитка в день вызывали тяжелые последствия. Одна 59-летняя женщина даже умерла в результате злоупотребления чайным грибом.

«Как и во многих других делах, больше – не значит лучше. Для предосторожности я не рекомендую чайный гриб детям, беременным женщинам, а также лицам с ослабленным иммунитетом, тяжелыми заболеваниями почек и пищеварительной системы», - говорит доктор Мангиери.

Если вы занимаетесь чайным грибом дома, то чрезвычайно важно соблюдать чистоту во избежание микробной контаминации. Если полученный продукт выглядит подозрительно или имеет неприятный запах, то лучше его выбросить, чем рисковать здоровьем!



medbe.ru