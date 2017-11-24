От лени усыхает мозг

Многолетний недостаток физической активности приводит к уменьшению объема серого вещества головного мозга.

Об этом сообщают исследователи из Бостонского университета в последнем номере Neurology.

Мы уже знаем, что от физической активности зависит риск заболеваний сердца, гипертензии, ожирения, диабета и инсульта.

Движение защищает нас от нескольких видов рака, улучшает самочувствие и качество сна. Но что от лени в прямом смысле усыхает мозг – это нечто новое.

Доктор Николь Спартано (Nicole Spartano) использовала данные Framingham Heart Study, отобрав 1583 человека без деменции или болезней сердца. Сначала участники, средний возраст которых составлял 40 лет, проходили тредмил-тест для оценки физической формы, а через двадцать лет этот тест повторяли.

Выяснилось, что чем хуже стала физическая форма участников за эти два десятилетия, тем сильнее пострадал их головной мозг. Если убрать из этого уравнения хронические болезни и прием бета-блокаторов, то снижение физической формы на каждые 8% ускоряло старение головного мозга на 1-2 года.

«Мы установили прямую связь между гиподинамией и объемом мозга человека в пожилом возрасте. Очевидно, что плохая физическая форма по каким-то причинам ускоряет старение нервной системы», - говорят ученые.

Никогда не поздно

Американские врачи считают, что заняться своим телом никогда не поздно.

Еще в 2006 году в США провели исследование, которое убедительно доказало пользу аэробных упражнений для людей 60-80 лет, до этого регулярно не занимавшихся физкультурой. Эти результаты были подтверждены в 2013.

Аэробные упражнения стимулируют церебральный кровоток, а уже через 3-6 месяцев регулярных занятий при помощи томографии можно заметить увеличение объема серого и белого вещества мозга. В результате физически активные люди имеют лучшую память и эффективнее справляются с интеллектуальными заданиями.



medbe.ru