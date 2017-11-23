Крапивница: причины

Крапивница — аллергическое заболевание, характеризующееся образованием на коже и слизистых оболочках волдырей, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Волдыри нестерпимо зудят, но, по счастью, очень быстро исчезают, продержавшись не более 36 часов – как правило, около 6. Волдыри варьируются по размерам от 1,5 до 25 см. Тяжелая крапивница называется ангионевротическим отеком. В большинстве случаев крапивница обусловлена выделением в кровоток гистамина, естественного медиатора организма, отвечающего за зуд, покраснение и отек.

Если приступ крапивницы продолжается более 6 недель, врачи называют ее острой, если же заболевание затягивается, то оно переходит в хроническую форму. Острая крапивница, как правило, является следствием пищевой аллергии (особенно на морепродукты, орехи, ягоды, помидоры, яйца, цитрусовые и свинину), укусов насекомых, приема лекарств (особенно аспирина, пенициллина, сульфаниламидов и кодеина) или эмоционального стресса. Хроническая крапивница может быть обусловлена теми же факторами и, кроме того, длительным воздействием тепла, холода или солнечных лучей, наличием инфекции или каким-либо заболеванием внутренних органов. К сожалению, в большинстве случаев хронической крапивницы выявить специфический аллерген не удается.

При лечении крапивницы прежде всего необходимо устранить причину вызвавшую раздражение.

Профилактика крапивницы. Лечение очагов хронической инфекции, заболеваний желудочно-кишечного тракта, нервной системы, исключение повторных воздействий аллергенов.



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