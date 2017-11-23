  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Крапивница: причины
    Опубликовано: 2017-11-23 21:24:22

    Крапивница — аллергическое заболевание, характеризующееся образованием на коже и слизистых оболочках волдырей, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net


    Волдыри нестерпимо зудят, но, по счастью, очень быстро исчезают, продержавшись не более 36 часов – как правило, около 6. Волдыри варьируются по размерам от 1,5 до 25 см. Тяжелая крапивница называется ангионевротическим отеком. В большинстве случаев крапивница обусловлена выделением в кровоток гистамина, естественного медиатора организма, отвечающего за зуд, покраснение и отек.

    Если приступ крапивницы продолжается более 6 недель, врачи называют ее острой, если же заболевание затягивается, то оно переходит в хроническую форму. Острая крапивница, как правило, является следствием пищевой аллергии (особенно на морепродукты, орехи, ягоды, помидоры, яйца, цитрусовые и свинину), укусов насекомых, приема лекарств (особенно аспирина, пенициллина, сульфаниламидов и кодеина) или эмоционального стресса. Хроническая крапивница может быть обусловлена теми же факторами и, кроме того, длительным воздействием тепла, холода или солнечных лучей, наличием инфекции или каким-либо заболеванием внутренних органов. К сожалению, в большинстве случаев хронической крапивницы выявить специфический аллерген не удается.

     

    При лечении крапивницы прежде всего необходимо устранить причину вызвавшую раздражение.

     

    Профилактика крапивницы. Лечение очагов хронической инфекции, заболеваний желудочно-кишечного тракта, нервной системы, исключение повторных воздействий аллергенов.

    nmkd.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.