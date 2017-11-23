Народные средства от инсульта

Инсульт - это острое нарушение мозгового кровообращения, симптомы которого сохраняются более одних суток, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Ишемический инсульт чаще всего развивается при сужении или закупорке артерий - сосудов, по которым кровь поступает в мозг. Клетки мозга гибнут, не получая необходимые кислород и питательные вещества. Такой тип инсульта называют также инфарктом мозга по аналогии с инфарктом миокарда.

Причины закупорки сосуда могут быть разные. Сосуд может закрыться эмболом - кусочком внутрисердечного тромба, возникающего при некоторых заболеваниях сердца, или кусочком атеросклеротической бляшки, расположенной на стенке крупного сосуда. Причиной закупорки сосуда может явиться тромбоз - образование сгустка крови (наподобие тому, который образуется при порезах кожи с ранением поверхностных сосудов). Тромб обычно образуется на поверхности атеросклеротической бляшки. Тромбозу способствует повышение свертываемости крови и повышенная способность к слипанию (агрегации) кровяных пластинок (тромбоцитов). Спазм мозгового сосуда, приводящий к инфаркту мозга - явление редкое. Спазм мозговых сосудов обычно возникает через несколько дней после субарахноидального кровоизлияния.

Геморрагический инсульт чаще всего развивается при разрыве артерий. Излившаяся кровь пропитывает часть мозга, поэтому такой тип инсульта называют еще кровоизлиянием в мозг. Наиболее часто геморрагический инсульт происходит у лиц, страдающих артериальной гипертонией, и развивается на фоне повышения артериального давления. В какой-то момент сосудистая стенка не выдерживает резкого подъема крови и разрывается. Более редкая причина геморрагического инсульта - разрыв аневризмы. Артериальная аневризма представляет собой, как правило, врожденное мешотчатое выпячивание на стенке сосуда. Стенка такого выпячивания тоньше стенки самого сосуда и для ее разрыва часто достаточно небольшого подъема артериального давления в стрессовых ситуациях или при физическом напряжении.

Для профилактики инсульта рекомендуются простые и общеизвестные правила, такие как: здоровое питание, отказ от вредных привычек, занятия физическими упражнениями, отказ от соли, контроль избыточной массы тела, прогулки на свежем воздухе, а так же необходимо регулярно следить за артериальным давлением, контролировать эмоциональное равновесие, следить за уровнем сахара и холестерина.



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