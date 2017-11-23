Растительные гормоны убивают клетки рака

Американские ученые обнаружили, что синтетические аналоги растительных гормонов MEB55 и ST362 нарушают восстановление ДНК в клетках рака предстательной железы, приводя к их саморазрушению, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Автор исследования Ронит Ярден (Ronit Yarden), сотрудник Медицинского центра Джорджтаунского университета (Вашингтон, округ Колумбия), заявляет, что каждая из этих молекул чрезвычайно эффективна в комбинации с другими противораковыми средствами – ингибиторами PARP.

Об этом ученый сообщает на страницах журнала Oncotarget.

MEB55 и ST362 – это синтетические аналоги стриголактонов, гормонов из корней растений, которые регулируют их рост. Оба гормона были синтезированы химиками Ассоциации сельскохозяйственных наук (Израиль) и Туринского университета (Италия).

За последние 7 лет международная группа исследователей доказала, что синтетические аналоги стриголактонов способны задерживать рост опухолей простаты, кишечника, легких и молочной железы. Но до последнего момента они не могли объяснить этих уникальных свойств.

Доктор Ярден тестировал MEB55 и ST362 на перепрограммированных клетках рака предстательной железы, которые должны делиться без остановки. Каждый из гормонов комбинировали с новейшими представителями группы ингибиторов PARP, которые блокируют репарацию ДНК.

Оказалось, что оба гормона существенно усиливают действие ингибиторов PARP, приводят к «поломке» генетического кода раковой клетки и ее разрушению. В то время как ингибиторы PARP действовали на одноименный фермент, гормоны MEB55 и ST362 блокировали другой механизм восстановления ДНК. Вместе эффект получался потрясающим.

«Ошибки при копировании ДНК у раковых клеток встречаются особенно часто, поэтому без возможности восстанавливать свою ДНК эти клетки обречены. В этом плане MEB55 и ST362 оказались многообещающими агентами, у которых большой потенциал», - говорит доктор Ярден.



medbe.ru