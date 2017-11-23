Лечение зоба народными средствами

Простой зоб. Простой зоб, характеризующийся значительным увеличением числа нормальных клеток щитовидной железы (т.е. ее гиперплазией), вызывается, по-видимому, гипотиреозом, т.е. недостаточной продукцией тиреоидных гормонов. Поскольку для их выработки необходим йод, одной из возможных причин служит дефицит йода в питании, и, действительно, простой зоб часто наблюдается в районах с недостатком йода в пищевых продуктах и почве. Внедрение йодированной соли в центральных районах США и в Швейцарии в начале 1900-х годов привело к резкому снижению частоты простого зоба среди населения. Однако в некоторых районах мира зоб и дефицит йода все еще остаются актуальной проблемой здравоохранения.

Узлы щитовидной железы. Узлы представляют собой ограниченное уплотнение в ткани щитовидной железы и могут быть одиночными (солитарными) или множественными (многоузловой зоб). Более 85% солитарных узлов щитовидной железы доброкачественны, но, поскольку некоторые из них оказываются раковыми, все узлы требуют тщательного исследования. Чаще всего с этой целью проводят биопсию, т.е. берут образцы ткани узла. Риск появления доброкачественных и злокачественных узлов щитовидной железы возрастает у лиц, получавших лучевую терапию в области головы или шеи.

Диффузный токсический зоб. При данном заболевании, называемом также базедовой болезнью или болезнью Грейвса, наблюдается избыточная продукция тиреоидных гормонов (гипертиреоз). Размеры щитовидной железы обычно увеличиваются в 3–4 раза. Диффузный токсический зоб обусловливается появлением т.н. тиреостимулирующих антител, вызывающих рост щитовидной железы и усиленную выработку тиреоидных гормонов. Избыток последних приводит к ускорению обмена веществ и развитию таких симптомов, как раздражительность, похудание, тремор, учащение сердцебиений и повышенная потливость. Возможны и глазные симптомы – «немигающий» взгляд, двоение в глазах и выпячивание глазных яблок (экзофтальм). Лабораторные исследования выявляют повышение как концентрации тиреоидных гормонов в крови, так и поглощения щитовидной железой введенного радиоактивного йода.



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