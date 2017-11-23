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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Более 1300 иностранцам запретили въезд в Украину из-за поездок в Крым
    Опубликовано: 2017-11-23 16:30:16

    Госпогранслужба запретила въезд в Украину более 1300 иностранным гражданам из-за посещения ими оккупированной территории АР Крым. Об этом сообщает пресс-служба погранведомства.

    С начала года составлено более 2 тысяч админпротоколов по ст.204-2 КУоАП за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. Кроме того, принято более 1300 решений о запрете въезда в Украину иностранным гражданам за такие нарушения, в том числе почти сотне артистов и деятелей культуры.

    Также в настоящее время по результатам мониторинга выделены более 800 человек, которые, возможно, находились на территории АР Крым. как сообщает сайт новостей финансовых рынков Украины и мира Elcomart.ua.

    «Согласно законодательству в случае нарушения иностранцами правил пересечения админграницы с АР Крым въезд в Украину им не разрешается и принимается решение о запрете въезда в Украину», - напомнили в ГПСУ.

    Кроме того, Государственная пограничная служба Украины обращает внимание граждан Украины и других государств, что нарушение порядка въезда на территорию временно оккупированной Автономной Республики Крым через закрытые правительством Украины пункты пропуска, в зависимости от обстоятельств, предусматривает уголовную (ст.332-1 УК Украины ) и административную (ст. 204-1 и ст. 204-2 КУоАП) ответственность.

    Инф. for-ua.com

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