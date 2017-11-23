ЕС: План помощи Украине не понадобится, когда снизится коррупция

Брюссель направляет помощь для развития тем странам-партнерам, которые успешны в продвижении реформ, подчеркнул посол Евросоюза в Киеве Хюг Мингарелли.

Главным препятствием для дополнительных инвестиций ЕС в Украину является проблема с верховенством права в стране: нынешний его уровень Брюссель считает "совсем не удовлетворительным". Об этом заявил посол ЕС в Киеве Хюг Мингарелли, пишет Европравда.

"Как только в Украине снизится уровень коррупции, автоматически возрастет и уровень инвестиций в вашу страну, и для этого не потребуется дополнительный план ("Маршалла" или его замену, - ред.)", - считает дипломат, уточняя, что это вовсе не значит, что до этого не нужно ничего делать.

Мингарелли сообщил, что ЕС предлагает Украине инструмент под названием Внешний инвестплан, который "поможет сгенерировать больше инвестиций и кредитов".

"Это действительно хорошо, когда в диалоге с украинскими партнерами мы четко ставим условия, которые должны быть выполнены для того, чтобы мы нашли дополнительные ресурсы для Украины", - сказал он, посетовав на "небезграничность" ресурсов ЕС.

Говоря о том, довольны ли в Брюсселе тем, как выполняется соглашение об ассоциации Украина-ЕС, дипломат отметил, что Киев "действительно работает с положительной тенденцией", но обе стороны "понимают, что нужно больше".

"Но правда и то, что в некоторых сферах мы уже отстаем. Например, в вопросах, связанных с санитарией и фитосанитарией, авторскими правами", - подчеркнул Мингарелли.

ЛIГАБiзнесIнформ