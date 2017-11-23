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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Посол ЕС: Жители ОРДЛО должны получать пенсии и соцвыплаты
    Опубликовано: 2017-11-23 15:00:35

    Посол Евросоюза в Киеве заявил, что "неправильно просто обрезать все связи с Донбассом".

    Посол ЕС в Киеве Хюг Мингарелли считает, что Украина не должна прекращать выплату пенсий и социальных выплат жителям временно оккупированного Донбасса. Об этом он заявил в интервью Европейской правде.

    "Все жители Донбасса - без исключения - должны восприниматься как граждане Украины. Они должны получать пенсию, социальную помощь. Должны быть крепкие экономические связи с обеих сторон контактной линии. Если вы хотите в конечном итоге перейти к реинтеграции Донбасса, к примирению - вы должны сохранять эти связи", - сказал Мингарелли.

    Отвечая на вопрос, что именно такие рекомендации противоречат украинскому законодательству, которое запрещает экономические связи с компаниями на оккупированной территории, посол ЕС сказал: "Да, я это знаю. Но мы считаем, что принятие этого законодательства не было хорошим решением. Мы, конечно, понимаем, что многие люди поддерживали его принятие, что был нужен какой-то ответ на так называемую "национализацию", а по сути - экспроприацию компаний(в ОРДЛО, - ред.).Мы понимаем, что реакция была необходима".

    Он считает, что неправильно просто обрезать все связи с ОРДЛО.

    "И чем дольше длится блокада, тем сложнее будет отстроить, восстановить экономику Донбасса после того, как начнется его реинтеграция", - подчеркнул Мингарелли.

    Он предположил, что есть риск, что часть денежных потоков осядет в плохих руках (террористов, - ред.).

    "Но в то же время мы не считаем справедливым наказывать тех украинцев, у кого нет другого выбора, кроме как оставаться на оккупированной территории. Эти люди остаются гражданами Украины и имеют полное право получать пенсии и социальные выплаты", - добавил он.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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