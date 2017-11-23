Кабмин решил навести порядок с вузами со статусом национальный

Теперь в Украине не будет более 115 вузов со статусом национальный.

Все национальные университеты должны отвечать четко определенным критериям и подтверждать его каждые 7 лет. Соответствующее решение было принято Кабинетом министров в среду, 22 ноября 2017 года.

"Сегодня статус национальных имеют 115 украинских вузов из 208. Принятым постановлением мы определяем четкие, современные критерии предоставления этого статуса, его подтверждение или лишения независимо от формы собственности", — пояснила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Национальные университеты должны будут подтвердить свой статус по установленному графику, как сообщает сайт новостей финансовых рынков Украины и мира Elcomart.ua.

Вузы, ставшие национальными до 2017 года включительно, подтверждают статус в зависимости от года его получения:

1994-1997 — в 2018 году;

1998-2000 — в 2019 году;

2001-2003 — в 2020 году;

2004-2006 — в 2021 году;

2007-2009 — в 2022 году;

2010-2013 — в 2023 году;

2014-2017 — в 2024 году.

В дальнейшем подтверждать статус нужно будет каждые 7 лет. Решение о подтверждении статуса или предложение о его лишении будет принимать Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования (сегодня была создана конкурсная комиссия по отбору членов этого нацагентства — ред.) на основе мониторинга. Будет рассматриваться информация, представленная самим заведением, а также результаты ее общественного обсуждения, которое будет проводиться в течение двух месяцев.

Предложение о лишении статуса агентство будет передавать в Минобразования. Основанием для лишения, к примеру, может быть недостоверная информация, предоставленная вузом во время мониторинга или в ответах на обращения во время общественного обсуждения. Еще одной причиной может быть непредоставление вузом годового отчета об исполнении критериев (до 30 апреля). Отчеты так же будут проходить общественное обсуждение.

Те вузы, которые не имеют статуса национальных, могут подаваться для его получения на конкурсной основе. Конкурс объявляет Нацагентство по обеспечению качества высшего образования до 31 января каждого года с определением количества вакантных статусов на этот год.

Это количество не может превышать числа вузов, которые были лишены статуса национального или потеряли его в предыдущем году. В случае отсутствия вакантных статусов конкурс не объявляется.

Критерии для предоставления и подтверждения статуса делятся на обязательные, сравнительные и премиальные. Например, к обязательным относятся исполнение законов "Об образовании" и "О высшем образовании", Лицензионных условий, положительная оценка системы внутреннего обеспечения качества, отсутствие выявленных ранее нарушений Лицензионных условий и тому подобное.

Сравнительными критериями будут такие, как:

- количество студентов дневной формы обучения на одного научно-педагогического работника,

- стажировки студентов и работников в иностранных вузах,

- призовые места на олимпиадах и конкурсах,

- публикации в изданиях, включенных в Scopus, Web of Science или других наукометрических баз, признанных МОН,

- количество иностранных студентов,

- количество объектов права интеллектуальной собственности и тому подобное.

Премиальными критериями будут места в международных и независимых рейтингах, наличие иностранных и международных аккредитаций, количество работников, которым в течение последних 10 лет были присвоены почетные звания Украины, количество выпускников, которым в течение последних 10 лет были присвоены почетные звания Украины.

Следует отметить, что статус национального в соответствии с Законом "О высшем образовании" дает вузам возможность:

получать на приоритетных началах предусмотренные госбюджетом средства для осуществления научной и научно-технической деятельности, проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в объеме не менее 10% средств,выделяемых государством на его содержание;

определять нормы времени учебной и другой работы педагогических и научно-педагогических работников;

осуществлять подготовку специалистов с высшим образованием по собственным экспериментальным образовательным программам и учебным планам;

получать на приоритетных началах финансирование для приобретения научного и учебного оборудования, компьютерных программ и т.д. за счет госбюджета.

Инф. delo.ua