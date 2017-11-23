К 2050 году 5 миллиардов человек будут близорукими

Половина населения Земли (около 5 миллиардов) к 2050 году станут близорукими, то есть будут страдать миопией, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

При этом у 1 миллиарда из них существенно возрастет риск слепоты, и данный тренд продолжится.

К такому печальному выводу пришли авторы международного исследования, опубликованного на прошлой неделе в Ophthalmology.

Если верить прогнозам исследователей, то за период с 2000 по 2050 год количество людей с близорукостью различной степени возрастет семикратно, а миопия станет причиной слепоты №1 в мире.

Стремительное распространение миопии по планете связывают, главным образом, с внешними факторами. Принципиально изменившийся образ жизни людей, предполагающий длительное пребывание дома и на работе за экранами цифровых устройств, год за годом делает свое дело.

Авторы исследования, сотрудники Института зрения Бриена Холдена, Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) и Института глаза в Сингапуре, говорят, что для решения этой проблемы требуется новая комплексная стратегия, которая до сих пор не выработана.

По сравнению с 2000 года уже наблюдается 5-кратное увеличение числа людей с миопией высокой степени, которым требуется адекватное лечение и консультирование, изменение условий труда и многое другое. Нужно информировать население, особенно детей и молодежь, о гигиене зрения, чтобы остановить эпидемию миопии.

«Необходимо также нужно обеспечить ежегодный осмотр детей у офтальмолога или оптометриста. Это значительно снизит риск миопии. Немаловажно обеспечить длительное пребывание детей на улице за подвижными занятиями вместо экранов, требующих перенапряжения глаз», - добавляет профессор Ковин Наиду (Kovin Naidoo), СЕО Института зрения Бриена Холдена.



medbe.ru

