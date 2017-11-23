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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ученые смогут переводить рак в дремлющее состояние
    Опубликовано: 2017-11-23 12:24:56

    Человек может десятилетиями жить полной жизнью, несмотря на обосновавшиеся в его теле дормантные (спящие) раковые клетки.

    Зная это, израильские ученые нашли способ переводить клетки остеосаркомы в дормантное состояние, блокируя способность опухолей расти.

    Они разработали и успешно испытали на грызунах экспериментальное лекарство, которое мешает клеткам остеосаркомы общаться со здоровыми клетками, тем самым вводя их в «спячку» и останавливая рост агрессивных раковых опухолей.

    Об этом достижении сообщается на сайте Тель-Авивского университета.

    Исследователи выяснили, что три особых микро-РНК присутствуют в агрессивных клетках в малых количествах, однако в дормантных клетках этих микро-РНК гораздо больше. Затем они просто ввели эти молекулы в клетки остеосаркомы. И чудо случилось: коммуникации раковых клеток нарушились, и они «уснули».

    Принцип действия заключается в том, что клетки остеосаркомы, обработанные новыми микро-РНК, теряют способность использовать кровеносные сосуды жертвы для своего питания и роста.

    «Чтобы постоянно поддерживать нужный уровень микро-РНК, необходимо инкапсулировать их в наночастицы, которые будут циркулировать по кровеносным сосудам и непрерывно действовать на опухолевые клетки, где бы они ни были», - поясняет доктор Ронит Сатчи-Фаинаро (Ronit Satchi-Fainaro), вдохновитель проекта, заведующая лабораторией наномедицины и ангиогенеза рака.

    Доктор Сатчи-Фаинаро вводила свои микро-РНК лабораторным мышам с остеосаркомой на протяжении 6 месяцев, что эквивалентно 25 годам человеческой жизни. Исследовательница говорит, что все это время раковые клетки пребывали в дормантном состоянии, а животные продолжали спокойно жить, хотя на данной стадии рака они давно должны были погибнуть.

    «Пока злокачественные клетки остаются в дормантном состоянии, рак можно контролировать. Например, многие люди живут с дремлющими опухолями щитовидной железы, даже не подозревая о своей болезни. Это очень оптимистичный подход, и мы верим, что его можно применить к любым видам рака», - говорят ученые.

    medbe.ru

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