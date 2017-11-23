Утро нового дня: в чем польза

Говорят, будто «утро вечера мудренее». Неправда! Если вечером наломать дров (для примера, не снять перед сном контактные линзы, опробовать новенький крем неизвестного производителя или вообще не спать до зари), то вряд ли при первых лучах солнца эти дровишки сами собой исчезнут. Тут нужна помощь.



Что делать, если набралась вчера, как хрюшка, или если маникюр вовремя не сделала? Экспресс решения для утренних эксцессов перед вами, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



1. Вернулась домой после вечеринки перед первыми петухами и завалилась на боковую, не смыв косметику

Продрав глаза, обнаружила, что «штукатурка» расплылась кругами по лицу. Щеки приобрели серо-буро-малиновый колор, глаза покраснели, веки припухли и морщинок (о, ужас!) стало на три штуки больше. Не зря же говорят: во сколько бы ты не вернулась домой, обязательно сними макияж! Однако, уже поздно.



Скорая помощь: Тщательно смыть все красочное безобразие. Это раз. Почистить поры (пережившие без кислорода блокаду в течение суток) с помощью геля или пенки. Это два-с. Сделать легкий массаж, простимулировав дыхание в клеточках, и нанести успокаивающе-регенирирующую маску. Это три. И наконец-то отправиться без какого бы-то ни было мэйк-апа на прогулку, наслаждаясь свежим воздухом. Четыре.

2. Вечером голову вымыть поленилась, с утра проспала… В результате – немытые, с сальным блеском волосы, мерзко-пакостное самоощущение и испорченное настроение.



Скорая помощь: грязные волосы тщательно маскируются: длинные зачесываются в гладкую прическу (чаще – хвостик), короткая стрижка обильно покрывается гелем. Кстати, косметические фирмы стали выпускать очень полезную вещь – легкий крем для грязных волос. Его наносишь не смывая и, по утверждению рекламы, наслаждаешься ощущением чистоты в течение дня.

3. Сходила на аэробику после долгого перерыва, каталась на роликах 4 часа, поразив саму себя, или ходила целый день на шпильках, проявляя выдержку и выносливость



nedug.ru