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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • УЗ лифтинг: выгодная альтернатива
    Опубликовано: 2017-11-23 13:04:44

    Когда заходит речь о пластической подтяжке, редко кто из нас не содрогнется: скальпель, наркоз, швы... Оказывается эффекта лифтинга можно добиться гораздо проще. Никаких рубцов, повязок, осложнений - всего три прокола в волосах, и вы получите помолодевшее лицо. Ну что,заманчиво?

    Суть процедуры - липосакция. С годами под кожей лица увеличивается жировой слой. Это те самые неприятные бугры под глазами и непонятно откуда возникающие складки. Что с ними делать? Просто изъять жир из-под кожи. Чтобы процедура проходила максимально комфортно и эффективно, косметологи придумали сначала размягчить жир до состояния эмульсии с помощью ультразвуковой волны. Кожа при этом травмируется минимально, и удалить эмульсию через тоненькую трубочку можно легко и быстро. Поскольку кожа не травмируется, под ней не образуется никаких подкожных рубцов, как это бывает при механической липосакции. А ультразвук, разбивая жировые клетки до состояния эмульсии, попутно производит еще одно важное действие - изнутри, через подкожно-жировую клетчатку подтягивает кожу. Про морщины не говорим - при УЗ-подтяжке мелкие исчезают совсем, а глубокие разглаживаются до мелких. Ультразвук стимулирует сокращение кожи настолько, что вероятность образования складок после операции уменьшается до минимума. И, наконец, отек кожи после операции проходит в течение пяти-семи дней,

    а результат сохраняется несколько лет.

    Тем, кому отравляет жизнь второй подбородок, эта процедура просто жизненно необходима! Быстро, комфортно, без осложнений и травм кожи можно забыть о диете, а беспокоиться придется всего лишь о плоской подушке и о том, чтобы смотреть на мир сверху вниз, с достоинством - доказано, что эти факторы снижают риск появления второго подбородка.

    Ну, а если речь идет о животе и бедрах, тут ультразвук можно считать абсолютным решением. Преимущества очевидны: кожа не травмируется, небольшой прокол вряд ли можно считать травмой, послеоперационный фиброз исключен,
    а кожа после липосакции такая же ровная и гладкая, как и до подтяжки, даже лучше - ультразвук способен легко рассасывать подкожные спайки. Наконец, восстановительный период занимает несравнимо меньше времени - вместо трех месяцев это всего лишь неделя-другая. При удалении даже значительных жировых отложений провисания кожи в области живота и бедер не происходит - ультразвук стимулирует сокращение кожи. В этой связи об УЗ-подтяжке стоит подумать тем, кого не радует собственный бюст. Через крошечные проколы в подмышечной области избыточный жир удаляется, а кожа одновременно подтягивается. Результат - уменьшение объема и лифтинг молочной железы.

    nedug.ru

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