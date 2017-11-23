Тело - всему голова

Что и говорить, о своем теле мы заботимся плохо. Это относится даже к тем, кто регулярно ходит в тренажерный зал и соблюдает диеты, потому что для сохранения красоты и молодости "дома души" этого недостаточно. Даже тренированные мышцы не скроют возрастных изменений, если кожа на теле будет сухой и дряблой.

БОЛЬШИНСТВО людей намного тщательнее заботятся о своем лице, нежели о теле. Причина этого весьма банальна - тело, как правило, скрыто одеждой от критических взоров окружающих, чего не скажешь о лице. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что уход за кожей тела действительно отличается от ухода за лицом. Во-первых, большую часть года кожа тела защищена от негативного воздействия ультрафиолета, во-вторых, она не так тонка, как на лице. Тем не менее, кожа тела тоже стареет, страдает от сухости и обезвоженности, потери упругости и растяжек. В общем, проблем с телом хватает.



Самая распространенная проблема - обезвоженность кожи (многим наверняка хорошо знакомо ощущение "стянутости", особенно после душа, когда кожа к тому же начинает шелушиться). Кстати, так называемая "гусиная кожа" - мелкая "сухая" сыпь на теле - это классический пример нарушения уровня увлажненности. Основными причинами обезвоженности являются использование щелочных моющих средств и систематическое пренебрежение увлажняющим молочком для тела. Следовательно, чтобы решить эту проблему, необходимо заменить мыло гелем для душа и регулярно использовать легкие увлажняющие средства для тела.



Обезвоженность несколько отличается от проблемы "конституциональной сухости кожи", которая вызвана пониженным салоотделением. По данным исследований IPSOS Access Panel 99 и Euro Panel 99, в Европе 36% женщин признают, что кожа тела у них сухая, 60% тех, кто пользуется кремом для тела, все равно страдают от сухости кожи, и 56% женщин, имеющих сухую кожу на теле, утверждают, что кожа лица у них при этом не относится к сухому типу.



По данным лабораторий Vichy феномен сухости кожи характеризуется тонкой гидролипидной пленкой в сочетании с многочисленными повторяющимися внешними агрессивными воздействиями, как-то: холод, солнце, очищающие средства, мыло, содержащее щелочь, длительные и горячие ванны и т.д. Все это приводит к дезорганизации, а в дальнейшем и к повреждению липидных пластинок. Людям с сухой кожей нужно раз и навсегда отказаться от использования щелочных моющих средств, а для ухода применять питательные кремы с более насыщенной текстурой. Хороши также маски для тела, эффект от которых увеличивается, если при этом завернуться в полиэтиленовую пленку



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