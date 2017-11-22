Причиной таинственной болезни у ребенка оказалась булавка

Пятилетняя девочка из Калифорнии, которая полгода страдала загадочным насморком, вылечила себя сама: к изумлению родителей ребенок высморкал из носа 4-сантимеровую английскую булавку.

Мать девочки говорит, что за полгода они лечились у трех разных врачей, которые никак не могли понять причину односторонней заложенности носа и насморка.

Перепробовав всевозможные антибиотики, стероиды и другие лекарства, они уже не знали, к кому обратиться.

«Шесть месяцев назад из одной ноздри у нее начала выделяться слизь. Слизь стала зеленого цвета, ее нос был постоянно забит. После первого визита к педиатру мы 10 дней принимали антибиотики, но они не работали. Затем мы повели Хлою к дантисту – тоже ничего», - пожаловалась мать девочки в интервью местному телеканалу KABC-TV.

Ответ пришел неожиданно, когда на минувших выходных дядя Хлои усиленно прочищал девочке нос. Увидев в раковине почерневшую булавку, все были в ужасе. Оказалось, когда-то девочка играла с мамиными вещами и засунула блестящую штучку в нос, но потом забыла сказать родителям, не придав этому никакого значения.

«Мы ходили по врачам, которые заглядывали ребенку в нос, но при этом совершенно ничего не замечали. Ее лечили от синусита, и Бог знает еще от чего, но причина болезни оказалась в булавке», - говорит мать Хлои.



medbe.ru