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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Причиной таинственной болезни у ребенка оказалась булавка
    Опубликовано: 2017-11-22 23:24:20

    Пятилетняя девочка из Калифорнии, которая полгода страдала загадочным насморком, вылечила себя сама: к изумлению родителей ребенок высморкал из носа 4-сантимеровую английскую булавку.

    Мать девочки говорит, что за полгода они лечились у трех разных врачей, которые никак не могли понять причину односторонней заложенности носа и насморка.

    Перепробовав всевозможные антибиотики, стероиды и другие лекарства, они уже не знали, к кому обратиться.

    «Шесть месяцев назад из одной ноздри у нее начала выделяться слизь. Слизь стала зеленого цвета, ее нос был постоянно забит. После первого визита к педиатру мы 10 дней принимали антибиотики, но они не работали. Затем мы повели Хлою к дантисту – тоже ничего», - пожаловалась мать девочки в интервью местному телеканалу KABC-TV.

    Ответ пришел неожиданно, когда на минувших выходных дядя Хлои усиленно прочищал девочке нос. Увидев в раковине почерневшую булавку, все были в ужасе. Оказалось, когда-то девочка играла с мамиными вещами и засунула блестящую штучку в нос, но потом забыла сказать родителям, не придав этому никакого значения.

    «Мы ходили по врачам, которые заглядывали ребенку в нос, но при этом совершенно ничего не замечали. Ее лечили от синусита, и Бог знает еще от чего, но причина болезни оказалась в булавке», - говорит мать Хлои.

    medbe.ru

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