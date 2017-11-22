  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Сбрасываем лишний вес и старую кожу
    Опубликовано: 2017-11-22 20:24:57

    Криосауна – так называется установка, в которой в течение трех минут «паришься» в клубах жидкого азота. Впечатления от этой процедуры сравнимы разве что с выходом в открытый космос...


    Меня ждали в редакции не только с материалом и фотографиями… Измученная фитнесом и диетами слабая половина коллектива поставила передо мной сверхзадачу: во что бы то ни стало самой пройти процедуру быстрого замораживания, и доподлинно выяснить у докторов, можно ли холодом убрать целлюлит и похудеть так, чтобы это было быстро и надолго? Я дала честное слово, что добьюсь правды любой ценой…


    Но сделать репортаж из отделения криотерапии Клиники московского института кибернетической медицины оказалось не просто. На все мои вопросы о самочувствии после процедуры пациенты, выходящие из криокамеры, отвечали примерно одно и то же: «ух, ты!», «ох, ты!» и «вот это да!». Причем люди находились в настолько приподнятом настроении и своих «самоощущениях», что донимать их казалось неуместным и даже кощунственным.

    В конечном итоге я решила, что будет проще описать неописуемое, если не тянуть со своим «замораживанием» и, пересилив природную трусливость, сделать то, за чем пришла: испытать воздействие сверхнизкой температуры на «собственной шкуре».


    Кстати

    Криотерапия не только «сгоняет» вес и борется с целлюлитом, но также эффективно помогает излечиваться от дерматитов и грибковых поражений кожи, применяется для лечения бронхиальной астмы, заболеваний опорно-двигательного аппарата, ревматоидного артрита. Помогает справиться с диабетом и его последствиями, псориазом, экземой, аллергией, ожогами, травмами, неврозами и депрессиями, а также сексуальными нарушениями сосудистого происхождения.


    По внешнему виду криосауна сильно напоминает корпус ракеты, только без носовой части и сопла. Чтобы войти туда, женщины раздеваются до купального костюма, а мужчины до плавок или своеобразного гульфика. Чем меньше одежды, тем лучше.

    nedug.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.