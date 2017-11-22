Сбрасываем лишний вес и старую кожу

Криосауна – так называется установка, в которой в течение трех минут «паришься» в клубах жидкого азота. Впечатления от этой процедуры сравнимы разве что с выходом в открытый космос...



Меня ждали в редакции не только с материалом и фотографиями… Измученная фитнесом и диетами слабая половина коллектива поставила передо мной сверхзадачу: во что бы то ни стало самой пройти процедуру быстрого замораживания, и доподлинно выяснить у докторов, можно ли холодом убрать целлюлит и похудеть так, чтобы это было быстро и надолго? Я дала честное слово, что добьюсь правды любой ценой…



Но сделать репортаж из отделения криотерапии Клиники московского института кибернетической медицины оказалось не просто. На все мои вопросы о самочувствии после процедуры пациенты, выходящие из криокамеры, отвечали примерно одно и то же: «ух, ты!», «ох, ты!» и «вот это да!». Причем люди находились в настолько приподнятом настроении и своих «самоощущениях», что донимать их казалось неуместным и даже кощунственным.

В конечном итоге я решила, что будет проще описать неописуемое, если не тянуть со своим «замораживанием» и, пересилив природную трусливость, сделать то, за чем пришла: испытать воздействие сверхнизкой температуры на «собственной шкуре».



Кстати

Криотерапия не только «сгоняет» вес и борется с целлюлитом, но также эффективно помогает излечиваться от дерматитов и грибковых поражений кожи, применяется для лечения бронхиальной астмы, заболеваний опорно-двигательного аппарата, ревматоидного артрита. Помогает справиться с диабетом и его последствиями, псориазом, экземой, аллергией, ожогами, травмами, неврозами и депрессиями, а также сексуальными нарушениями сосудистого происхождения.



По внешнему виду криосауна сильно напоминает корпус ракеты, только без носовой части и сопла. Чтобы войти туда, женщины раздеваются до купального костюма, а мужчины до плавок или своеобразного гульфика. Чем меньше одежды, тем лучше.



nedug.ru