Жирная пища изменяет стволовые клетки и ведет к раку

Новое исследование выявило, что жирная пища влияет на продукцию стволовых клеток у мышей, повышая вероятность возникновения рака кишечника, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Об этом американские ученые сообщают в журнале Nature.

Сотрудники Института биомедицинских исследований Уайтхеда, Института рака имени Коха и Массачусетского технологического института (США) провели крупную совместную работу, которая впервые пролила свет на механизмы, стоящие за канцерогенным действием высокожировой диеты.

Вот уже 10 лет ученые из разных стран мира обвиняют высокожировую калорийную диету в том, что она способствует развитию многих видов рака, особенно рака толстого кишечника. Но при этом никто не может объяснить, что именно происходит в организме под влиянием жирных продуктов.

Теперь американские ученые доказали, что избыток жиров изменяет биологию стволовых клеток в слизистой оболочке кишечника мышей. При такой нерациональной диете резко повышается продукция стволовых клеток, а некоторые зрелые клетки приобретают ненормальные свойства, что увеличивает риск их перерождения.

«Стволовые клетки – это клетки-предшественники, которые могут размножаться до бесконечности, и которые не полностью дифференцированы. Они должны постепенно превратиться в зрелые клетки той или иной ткани. Но высокожировая диета вмешивается в этот процесс, повышая вероятность трансформации этих клеток в злокачественные», - говорит профессор биологии из MIT Омер Йильмаз (Omer Yilmaz), автор работы.

Стволовые клетки населяют слизистую оболочку кишечника человека и животных, превращаясь в зрелые клетки тех или иных типов и по мене надобности замещая старые, умирающие клетки. Как показывают последние научные работы, стволовые клетки кишечника за период нашей жизни аккумулируют разные мутации, который в один момент могут стать причиной рака.

В ходе своих экспериментов ученые кормили мышей очень жирным кормом, содержащим около 60% жиров. Это гораздо больше, чем в традиционной американской диете, где на долю жира приходится 30-40%.

В конце 9-месячного эксперимента грызуны прибавили по 30-50% от первоначальной массы тела.

Хуже всего то, что в клетках их кишечника наблюдались изменения, предрасполагающие к раку. Во-первых, в слизистой стало больше стволовых клеток. Во-вторых, некоторые зрелые клетки приобрели аномальную способность работать независимо от окружающих клеток, то есть могли «не слушать» сигналы соседей.

По мнению профессора Йильмаза, все это доказывает роль жирной пищи в развитии рака кишечника.

Поэтому, если вы переживаете по поводу этой болезни – обратите внимание на свой рацион!



medbe.ru