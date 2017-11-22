Уход за больным супругом повышает риск инсульта

Мужья и жены, которые несут груз заботы о тяжелобольном спутнике жизни, вдвое чаще других становятся жертвами инсульта.

Такие выводы были обнародованы в пятницу на прошедшей в Финиксе встрече Американской ассоциации сердца (АНА).

Если приводить точные цифры, то риск инсульта при уходе за тяжелобольным супругом или супругой на 95% выше, чем у тех, кто ухаживает за посторонними.

По мнению ученых, причинами этого могут быть нестерпимая картина страданий любимого человека, изоляция, депрессия и высокий уровень стресса.

Автор исследования Синдху Лаккур (Sindhu Lakkur) из отделения биостатистики Университета Алабамы в Бирмингеме впервые увидела груз такой ответственности, когда наблюдала пациентов с инсультом в университетской больнице, за которыми денно и нощно ухаживали супруги.

«Инсульт – это одна из ведущих причин смерти и инвалидности в стране. Всего за ночь ваш муж может потерять здоровье и превратиться в немощного инвалида с тяжелыми физическими и умственными (психическими) проблемами, и это, безусловно, накладывает отпечаток на всю семью», - говорит доктор Лаккур.

Кардиолог из Университета Калифорнии в Сан-Франциско доктор Майкл Альберт (Michelle Albert) поясняет, что хронический стресс сопровождается высоким уровнем воспаления в организме и нарушением гормонального фона. Со временем это делает артерии более жесткими, сужается их просвет, а в итоге нарушается кровоснабжение головного мозга.

Доктор Альберт, директор Центра по изучению сердечнососудистых заболеваний UCSF, считает необходимым более тщательное наблюдение за здоровьем людей, которые ухаживают за тяжелобольными родственниками. По его словам, сегодня эта категория подвергается большому риску, о котором толком не знают ни они сами, ни даже их врачи.

В ходе последнего исследования группа доктора Лаккур проанализировала истории болезни 6000 мужчин и женщин старше 44 лет, которые ухаживали за больными супругами. Данные были взяты из другого научного проекта, начатого еще в 2003 году.

В целом, риск инсульта за 8,5 лет наблюдения незначительно отличался от группы контроля – 3,8% против 3,7%. Однако в группе, которая сообщала о высоком уровне стресса и усталости от ухода за больным, риск инсульта оказался почти в 2 раза выше.

«Если вы живете с тем, кто нуждается в постоянном уходе, это обязательно будет стрессом для вас. Большим стрессом, чем когда вы трижды в неделю приходите к больному на дом и делаете свою работу. Депрессия и социальная изоляция также играют здесь роль», - заключила Лаккур.

По ее мнению, в настоящее время люди, которые ухаживают за супругами, не получают адекватной поддержки и не рассматриваются как группа риска. Ее исследование предназначено в первую очередь для врачей, которым «следует по-другому взглянуть на проблему».



medbe.ru