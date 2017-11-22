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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Руки: что важно знать
    Опубликовано: 2017-11-22 16:44:09

    РУКИ женщины выдают ее возраст.
    Они постоянно в работе, особенно у молодых мам. Стирка, мытье посуды, купание ребенка — практически все виды почетного домашнего труда связаны с водой. А затем — на прогулку, где холодно, и руки становятся красными и обветренными, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Значит, пора приступать к интенсивному уходу за руками. Прежде всего, обратите внимание на их красоту. Даже измученные работой, женские руки прекрасны. Достаньте колечки и браслетики, которые вы так давно не надевали, — и примерьте. А теперь представьте, как здорово они будут смотреться на гладких и ухоженных руках.

    Налейте в стакан детское масло, смешайте с несколькими каплями лимонного сока. И каждый вечер, перед сном, обильно смазывайте руки. Чтобы средство хорошо подействовало, на ночь наденьте хлопчатобумажные перчатки.

    Когда будете варить картошку, не выливайте отвар. Окончив все домашние дела подержите в нем руки 5 —10 минут. А затем смажьте кремом.

    Если руки шершавые, их отбелит и смягчит ванночка из капустного рассола или сыворотка от простокваши, в которой руки надо подержать несколько минут.

    Трещины на руках вылечат ванночки из размешанного в воде картофельного крахмала (1 ст. л. на литр воды) или отвара льняного семени (2 ст. л. на литр воды).

    И еще. Обязательно надевайте резиновые перчатки, когда пользуетесь различными химикатами во время уборки. Поберегите себя, свои руки - и у вашего малыша будет молодая и красивая мама!

    nedug.ru

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