Руки: что важно знать

РУКИ женщины выдают ее возраст.

Они постоянно в работе, особенно у молодых мам. Стирка, мытье посуды, купание ребенка — практически все виды почетного домашнего труда связаны с водой. А затем — на прогулку, где холодно, и руки становятся красными и обветренными, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Значит, пора приступать к интенсивному уходу за руками. Прежде всего, обратите внимание на их красоту. Даже измученные работой, женские руки прекрасны. Достаньте колечки и браслетики, которые вы так давно не надевали, — и примерьте. А теперь представьте, как здорово они будут смотреться на гладких и ухоженных руках.

Налейте в стакан детское масло, смешайте с несколькими каплями лимонного сока. И каждый вечер, перед сном, обильно смазывайте руки. Чтобы средство хорошо подействовало, на ночь наденьте хлопчатобумажные перчатки.

Когда будете варить картошку, не выливайте отвар. Окончив все домашние дела подержите в нем руки 5 —10 минут. А затем смажьте кремом.

Если руки шершавые, их отбелит и смягчит ванночка из капустного рассола или сыворотка от простокваши, в которой руки надо подержать несколько минут.

Трещины на руках вылечат ванночки из размешанного в воде картофельного крахмала (1 ст. л. на литр воды) или отвара льняного семени (2 ст. л. на литр воды).

И еще. Обязательно надевайте резиновые перчатки, когда пользуетесь различными химикатами во время уборки. Поберегите себя, свои руки - и у вашего малыша будет молодая и красивая мама!



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