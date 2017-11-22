Разумная красота: советы

Знакомая картина: женщина приходит на приём к врачу (очередному) и рассказывает о себе. Она говорит, что быстро утомляется, спит нормально, но утром встает как «побитая», делает все через силу, ей все время хочется плакать…(и слёзы действительно появляются в её голубых глазах). Она уже обращалась к врачам, ей сказали, что ничего страшного и прописали какие-то лекарства. Об этой женщине можно сказать, что она – типичная горожанка и наша современница: уставшая кожа, потухший взгляд, сухие ломкие волосы, наклеенные ногти...



Она не стеснена в денежных средствах и следит за здоровьем, а не только внешностью: постоянно принимает ванны с редкими морскими солями, ароматическими маслами, эссенциями. Пользуется самыми дорогими кремами и элитными шампунями. И ещё «держит» диету, отслеживая каждый лишний килограмм. Но результат – безрадостный – постоянные недомогания, слабость. Они не дают ощущения радости и полноты жизни. Обследование у терапевта ничего серьёзного не выявляет: немного понижены эритроциты, лейкоциты, повышены лимфоциты, но все, в общем-то, всё в пределах нормы.

А между тем всё объясняется просто недостаток витаминов. Да-да, именно в них всё дело. Несмотря на то, что вы с утра съедаете порцию овсяной каши с кленовым сиропом или клубникой, баночку йогурта и выпиваете чашку чая с молоком, что обед и ужин у вас замечательные. Для того, чтобы покрыть суточную норму витамина, тем более в вашем возрасте, надо съедать полтора килограмма яблок или полтора килограмма телятины, или полтора килограмма помидор. Чтобы покрыть суточную дозу витамина А, надо выпить пол-литра чистейшего морковного сока. К тому же, витамины А, B,C распадаются в организме очень быстро, поэтому их необходимо пополнять ежедневно. Американские каши, которыми вы козыряете, содержат очень мало холестерина, и в этом их плюс, но и витаминов в них нет. В этом, сами понимаете, их громадный минус. Красивые импортные фрукты, скорее всего, сняты с дерева недозрелыми и содержат в себе не витамины, а провитамины. А они для организма особой пользы не имеют. А диеты только добавляют, а точнее – отнимают у нас здоровье и силы.

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