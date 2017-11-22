Ради роли в «Бегущий по лезвию 2049» Джаред Лето добровольно лишился зрения

Своими перфомансами Джаред Лето уже давно поражает коллег и фанатов: то располнеет на 30 кг ради роли убийцы Джона Леннона в фильме “Глава 27”, то наоборот кардинально истощает, чтобы стать похожим на наркомана в “Реквием по мечте” или онкобольного в “Даласский клуб покупателей”. Пытаясь вжиться в образ Джокера из киноленты “Отряд самоубийц”, актер и вовсе творил странные вещи: подходил к простым жителям Нью-Йорка, начиная жутко смеяться.

Фильм “Бегущий по лезвию 2049” в “Планета Кино” станет для зрителей не менее реалистичным, ведь на съемочной площадке Джаред Лето... буквально ослеп! Стремясь вжиться в образ своего незрячего героя, актер постоянно носил специальные белесые линзы. Они не только создавали внешнюю видимость слепоты, но и по-настоящему лишали возможности что-либо видеть. Такой была личная просьба актера.

Сам Лето уверен, что подобные действия для него - сущие пустяки:

“Я не забрел так глубоко в кроличью нору, как иногда бывало в прошлом, но я оставался максимально сконцентрированным на работе. Я безумец, но не сумасшедший”.

Кроме того, актер рассказал, что у него есть незрячий друг, который консультировал его во время подготовки к роли Уоллеса. Лето тщательно изучал жесты, повадки и реакции человека, который может лишать слышать, но не видеть происходящего.

Комментарий режиссера

Признанный гуру режиссуры Дени Вильнев поделился своим восхищением по поводу работы Джареда Лето. Он утверждает, что никогда не видел подобной самоотдачи за всю свою многолетнюю карьеру. Режиссер рассказал, что именно это привлекло его в актере еще на этапе кастинга.

“Я был наслышан, как старательно Джаред трансформируется в своих героев. Но даже эта информация никак не подготовила меня к тому, что я увидел на съемках”.

Дени Вильнев называет актера мощнейшим всплеском энергии, сравнивая его выход на площадку с пришествием божества.

“Из-за линз он буквально не мог ничего видеть, поэтому передвигаться по съемочной площадке ему помогал ассистент. В такие моменты в павильоне воцарялась мертвая тишина. Выглядело это так, будто Иисус вступает в храм. Он растрогал меня до слез”.

Режиссер также рассказал, что многие декорации, построенные в павильоне, могли быть довольно травматичными для незрячего человека, поэтому он сильно переживал за безопасность Лето.

“Я подробно разъяснял ему, сколько конкретно шагов ему нужно сделать и когда именно остановиться. Я очень боялся, что он случайно упадет”.

Чем обернулись старания актера - смотрите сами. Премьера фильма состоялась 5 октября 2017 года.