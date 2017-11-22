  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Пять суперпродуктов для мужчин
    Опубликовано: 2017-11-22 15:44:28

    Некоторые из нас, занятых мужчин, не находят ничего плохого в том, чтобы жить на пицце, хот-догах и чипсах, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Но рано или поздно такой рацион скажется, и не только на желудке.

    Современному мужчине хронически не хватает таких важных нутриентов, как клетчатка, калий, холин, кальций, магний, а также витамины A, D, E и C.

    Чтобы организм получал все необходимое, американские диетологи советуют разнообразить свое меню пятью мужскими суперпродуктами:

    1.    Картофель
    Многие считают картофель пустыми калориями, но это не совсем так, и регулярное употребление картофеля полезно для мужчин. Конечно, лучше не увлекаться, и есть его не в форме чипсов, обильно приправленных солью и синтетическими добавками.

    В это трудно поверить, но картофель поможет превратить отвисший животик в желанные шесть кубиков. Ученые из Университета Калифорнии в Дэвисе (США) недавно обнаружили, что специальная низкокалорийная картофельная диета уже за 12 недель помогает мужчинам существенно сбросить вес и улучшить физическую форму.

    Еще одно преимущество картофеля: в этом продукте содержится огромное количество калия. Картофель с кожурой по содержанию калия даст фору даже бананам. А калий важен для контроля артериального давления (уравновешивает действие натрия), передачи нервных импульсов и мышечных сокращений.

    Мужчине требуется 4700 мг калия ежедневно, поэтому варите картофель и наслаждайтесь!

    2.    Чечевица
    Чечевица содержит очень мало жиров и калорий, зато в ней есть то, без чего не обойтись активному и подтянутому мужчине – протеины. Также чечевица «упакована» клетчаткой и калием, которых так не хватает в современной западной диете.

    Исследования показывают, что регулярное употребление чечевицы помогает снизить уровень сахара в крови и сокращает риск сахарного диабета 2 типа. Ученые утверждают, что блюда из чечевицы держат уровень сахара под контролем на протяжении 3-4 часов после еды!

    Помимо всего прочего, чечевица очень полезна для сердечнососудистой системы. Если верить американским ученым, этот продукт нормализует липидный профиль, сокращает риск инфаркта миокарда и уменьшает уровень воспаления в коронарных артериях.

    Если сухих научных данных мало, чтобы сделать вас любителем чечевицы, взгляните на статистику: люди, которые едят чечевицы хотя бы 4 раза в неделю, на 22% реже страдают ишемической болезнью сердца по сравнению с теми, кто употребляет этот продукт реже 1 раза в неделю.

    3.    Арбуз
    Арбуз – вкусный и сочный десерт, который одновременно защищает от рака предстательной железы и сердечнососудистых заболеваний. Уникальный продукт для мужчин старше 40 лет.

    Арбузы богаты ликопином – одним из наиболее изученных антиоксидантов. Зарубежные исследования последних лет говорят нам, что уровень ликопина в крови мужчин обратно пропорционален риску рака простаты, то есть это вещество каким-то образом защищает клетки железы от мутаций и злокачественного перерождения.

    Польза арбузов для сердца обусловлена сразу двумя активными веществами – цитруллином и аргинином, которые сохраняют сосуды здоровыми и предотвращают атеросклеротические изменения. Оба эти компонента сегодня выпускают в виде диетических добавок.

    Арбуз защищает кожу от ультрафиолета и отсрочивают появление морщин, а также служит прекрасным источником витаминов А и С. Наконец, тарелка нарезанного арбуза – это всего 50 ккал!

    4.    Черный шоколад
    В развитых странах мира заболевания сердца убивают каждого 4-го мужчину. Это серьезный повод задуматься о таких профилактических продуктах, как натуральный черный шоколад.

    Секрет шоколада в флавоноидах особой структуры, которые помогают улучшить кровообращение, очистить артерии и снизить риск образования тромбов. Все это, наряду с другими разумными мерами, во много раз уменьшит ваши шансы оказаться в кардиореанимации.

    Недавно в издании British Journal of Nutrition сообщалось, что флаванолы какао улучшают функции эндотелия артерий и способствуют нормализации давления у гипертоников. Другое исследование выявило, что эти вещества поддерживают у стариков острый ум и хорошую память.

    Трудно найти натуральный шоколад, сомневаетесь в его составе? Не беда. Американские диетологи считают, что неподслащенный какао-порошок и специальные диетические добавки с флаванолами могут стать равноценной альтернативой шоколаду.

    5.    Куркума
    Если хотите приправить любимое блюдо – в первую очередь попробуйте куркуму. Этот золотистый порошок, одинаково полезный для мужчин и для женщин, тысячелетиями применялся не только в восточной кухне, но и в традиционной китайской и аюрведической медицине.

    Современные исследования подтверждают многие из его целебных свойств. В частности, активное вещество под названием куркумин оказалось действительно полезным при ревматоидном артрите, псориазе, и даже при нейродегенеративных заболеваниях (болезнь Альцгеймера).

    medbe.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.