Пять суперпродуктов для мужчин

Некоторые из нас, занятых мужчин, не находят ничего плохого в том, чтобы жить на пицце, хот-догах и чипсах, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Но рано или поздно такой рацион скажется, и не только на желудке.

Современному мужчине хронически не хватает таких важных нутриентов, как клетчатка, калий, холин, кальций, магний, а также витамины A, D, E и C.

Чтобы организм получал все необходимое, американские диетологи советуют разнообразить свое меню пятью мужскими суперпродуктами:

1. Картофель

Многие считают картофель пустыми калориями, но это не совсем так, и регулярное употребление картофеля полезно для мужчин. Конечно, лучше не увлекаться, и есть его не в форме чипсов, обильно приправленных солью и синтетическими добавками.

В это трудно поверить, но картофель поможет превратить отвисший животик в желанные шесть кубиков. Ученые из Университета Калифорнии в Дэвисе (США) недавно обнаружили, что специальная низкокалорийная картофельная диета уже за 12 недель помогает мужчинам существенно сбросить вес и улучшить физическую форму.

Еще одно преимущество картофеля: в этом продукте содержится огромное количество калия. Картофель с кожурой по содержанию калия даст фору даже бананам. А калий важен для контроля артериального давления (уравновешивает действие натрия), передачи нервных импульсов и мышечных сокращений.

Мужчине требуется 4700 мг калия ежедневно, поэтому варите картофель и наслаждайтесь!

2. Чечевица

Чечевица содержит очень мало жиров и калорий, зато в ней есть то, без чего не обойтись активному и подтянутому мужчине – протеины. Также чечевица «упакована» клетчаткой и калием, которых так не хватает в современной западной диете.

Исследования показывают, что регулярное употребление чечевицы помогает снизить уровень сахара в крови и сокращает риск сахарного диабета 2 типа. Ученые утверждают, что блюда из чечевицы держат уровень сахара под контролем на протяжении 3-4 часов после еды!

Помимо всего прочего, чечевица очень полезна для сердечнососудистой системы. Если верить американским ученым, этот продукт нормализует липидный профиль, сокращает риск инфаркта миокарда и уменьшает уровень воспаления в коронарных артериях.

Если сухих научных данных мало, чтобы сделать вас любителем чечевицы, взгляните на статистику: люди, которые едят чечевицы хотя бы 4 раза в неделю, на 22% реже страдают ишемической болезнью сердца по сравнению с теми, кто употребляет этот продукт реже 1 раза в неделю.

3. Арбуз

Арбуз – вкусный и сочный десерт, который одновременно защищает от рака предстательной железы и сердечнососудистых заболеваний. Уникальный продукт для мужчин старше 40 лет.

Арбузы богаты ликопином – одним из наиболее изученных антиоксидантов. Зарубежные исследования последних лет говорят нам, что уровень ликопина в крови мужчин обратно пропорционален риску рака простаты, то есть это вещество каким-то образом защищает клетки железы от мутаций и злокачественного перерождения.

Польза арбузов для сердца обусловлена сразу двумя активными веществами – цитруллином и аргинином, которые сохраняют сосуды здоровыми и предотвращают атеросклеротические изменения. Оба эти компонента сегодня выпускают в виде диетических добавок.

Арбуз защищает кожу от ультрафиолета и отсрочивают появление морщин, а также служит прекрасным источником витаминов А и С. Наконец, тарелка нарезанного арбуза – это всего 50 ккал!

4. Черный шоколад

В развитых странах мира заболевания сердца убивают каждого 4-го мужчину. Это серьезный повод задуматься о таких профилактических продуктах, как натуральный черный шоколад.

Секрет шоколада в флавоноидах особой структуры, которые помогают улучшить кровообращение, очистить артерии и снизить риск образования тромбов. Все это, наряду с другими разумными мерами, во много раз уменьшит ваши шансы оказаться в кардиореанимации.

Недавно в издании British Journal of Nutrition сообщалось, что флаванолы какао улучшают функции эндотелия артерий и способствуют нормализации давления у гипертоников. Другое исследование выявило, что эти вещества поддерживают у стариков острый ум и хорошую память.

Трудно найти натуральный шоколад, сомневаетесь в его составе? Не беда. Американские диетологи считают, что неподслащенный какао-порошок и специальные диетические добавки с флаванолами могут стать равноценной альтернативой шоколаду.

5. Куркума

Если хотите приправить любимое блюдо – в первую очередь попробуйте куркуму. Этот золотистый порошок, одинаково полезный для мужчин и для женщин, тысячелетиями применялся не только в восточной кухне, но и в традиционной китайской и аюрведической медицине.

Современные исследования подтверждают многие из его целебных свойств. В частности, активное вещество под названием куркумин оказалось действительно полезным при ревматоидном артрите, псориазе, и даже при нейродегенеративных заболеваниях (болезнь Альцгеймера).



medbe.ru