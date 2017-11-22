Подбородок в тесте

Двойной подбородок доставляет немало огорчений. С ним ваше милое лицо становится некрасивым, а его выражение - надменным и неприятным. Как борются с досадным недостатком француженки, рассказывает косметолог из Парижа, член Европейской Лиги косметологов Шарлотта Куперман.



Для начала вспомните об осанке. Не всматривайтесь в землю на каждом шагу - так вы держите мышцы шеи и спины в напряжении, а подбородок прижат к груди. Представьте, что вы артистка и из зрительного зала за вами наблюдают тысячи глаз. Выше голову, милые дамы, а плечи и лопатки назад и вниз. Секрет хорошей осанки, считают балерины и аристократические особы, в том, чтобы держать неподвижной верхнюю часть груди. Не стесняйтесь слегка выпячивать ее вперед и вверх - ваша осанка только выиграет, а для образования двойного подбородка не останется ни малейшего шанса. Если, конечно, вы не будете переедать и пренебрегать несложными правилами гимнастики и гигиены.



Если не хотите обзавестись двойным подбородком раньше времени, выбросите свою любимую высокую подушку. Самый оптимальный вариант - спать вообще без подушки или хотя бы на плоской. Тогда складки на шее и подбородке просто не смогут образоваться. Сейчас появились подушки, повторяющие рельеф шеи и спины. Для избавления от двойного подбородка это подходящий вариант.



Чтобы размять образовавшуюся жировую ткань, не ленитесь регулярно делать массаж. Действовать лучше сразу двумя руками, обходя область щитовидной железы. Для усиления эффекта полезно использовать антицеллюлитный крем. Итак, встаньте перед зеркалом.



* Подушечки первых пальцев положите на подбородок, а вторыми и четвертыми подхватите его снизу. Поглаживающие движения начните с середины подбородка, при этом вторыми и четвертыми пальцами как бы приподнимайте подбородок, а потом плавно опускайте вниз. Движения продолжайте от середины подбородка к ушным раковинам.



* Разминайте мышцы щек и подбородка,

действуя поочередно обеими руками сначала на левой стороне лица и подбородка, потом на правой. Внутренней стороной первого и четвертого пальцев захватывайте кожу и подкожные мышцы, слегка щипая их. Не оттягивайте кожу, а только слегка прижимайте. Действуйте последовательно по трем линиям: от середины подбородка к мочкам, от углов рта к центру подбородка, от крыльев носа к ушным раковинам

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